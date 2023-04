Stillitiano, el nuevo mano derecha del Jefecito

Después de la ratificación de Javier Mascherano como entrenador de la Sub 20 pensando en el mundial de la categoría que está a la vuelta de la esquina, en los próximos días podría quedar confirmada las sedes para esta competición. Según trascendió en estos días, llegarían autoridades de la FIFA para supervisar algunos de los estadios y ultimar detalles antes de ser anunciado oficialmente.

En este último tiempo, una de las tareas de la AFA era sumar un colaborador más al cuerpo técnico de las juveniles y hace instantes se confirmó que Leandro Stilliano es el nombre que se unirá al trabajo de las categorías menores. Tras su primera experiencia en Independiente como director técnico principal, donde no le fue bien en el club de Avellaneda y terminó siendo despedido por los malos resultados: dirigió ocho partidos, un triunfo, cinco empates y dos derrotas dejo en su saldo el ex asistente de Gustavo Quinteros.

🚨Leandro Stillitano se suma al cuerpo técnico de Javier Mascherano en la selección Argentina Sub 20 de cara al Mundial que se hará en 🇦🇷.

*️⃣Será uno de los ayudantes de campo junto a Lucas Rodríguez Pagano, que ya era parte del staff. pic.twitter.com/P4UD8Z7zbY — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 11, 2023

En el curriculum personal del DT de 40 años, tiene experiencia de haber sido uno de los ayudantes de Ariel Holan (en Banfield, Defensa y el Rojo”) y últimamente de Quinteros, en Tijuana de México y Colo Colo de Chile respectivamente. De esta manera, Stillitiano se sumará al cuerpo técnico de Mascherano que ya contaba con un colaborador: Lucas Rodríguez Pagano, es la tradicional mano derecha del ex centrocampista.

Dentro de unas semanas, el Sub 20 volverá a los entrenamientos pensando en la participación de la cita mundialista, aunque no hay ningún anuncio oficial es un hecho que se dispute en nuestro país. Ya hay clima de la Copa del Mundo y a pesar de no haber clasificado, la jugará igual por ser el país anfitrión, Argentina será uno de los cabezas de serie en el sorteo.