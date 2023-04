Los Leones a la carga por el Jefecito

Durante los últimos días se conoció que Javier Mascherano dio vuelta atrás en su decisión y seguirá como DT de los juveniles de cara a la participación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo. Tras la baja de Indonesia, finalmente la cita mundialista de la categoría se llevará acabó en nuestro país, aunque no hay ninguna confirmación oficial la AFA recibió el visto bueno de la FIFA para organizar el certamen.

En medio de este contexto, luego de la tempranera eliminación del Sudamericano de Colombia, el ex mediocampista había presentado la renuncia en conferencia de prensa post encuentro y al conocerse esta noticia, Lionel Scaloni y compañía buscaron convencerlo para que analice su futuro incierto. Luego del homenaje hace unos días atrás Lionel Messi, donde el predio de Ezeiza pasará a llamarse como el astro rosarino, hubo un contacto entre todas las partes y hizo que Mascherano puso marcha atrás en esa comunicación que anunció allá por enero.

Tras varias idas y vueltas, el ex volante será el director técnico del Sub 20 en la competición mundialista, sin embargo, en las últimas horas recibió una oferta concreta de un equipo del exterior. Se trata de Al Rayyan de Qatar, este conjunto no está pasando por un buen momento en la Qatar Starts League y marcha en la colocación diez de doce que participan en este campeonato.

Actualmente, el club qatarí no tiene ningún argentino en su plantel (a lo largo de su historia pasaron por ahí, Gabriel Mercado-ex compañero suyo en Rusia 2018-, Jonathan Menéndez, Juan Forlin y Lucho González) y su entrenador es el chileno, Nicolás Córdova. Solamente son dos adiestradores en la liga del país de medio oriente: Hernán Crespo-recientemente ganador de la Copa de los Príncipes con Al-Duhail- y Ramón Díaz al frente de Al-Hilal, el clásico de Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.