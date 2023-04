Los puntajes en la dura derrota de Racing frente a Newell´s

Uno x uno de Racing vs Newell's

Gabriel Arias (6): El arquero de Racing tuvo que intervenir directamente en un par de ocasiones, principalmente en el primer tiempo. Lo hizo correctamente. No tuvo demasiada responsabilidad en el gol, la pelota pasa por enfrente de todos los defensores y recorre el ancho del área.

Iván Pillud (4): Newell´s se hizo un festín por el lateral izquierdo. El veterano defensor tuvo una noche para el olvido, con casi nula presencia en ataque. Las pocas veces que llegó al campo rival finalizó las jugadas con centros sin destino.

Leonardo Sigali (7): El mejor jugador de Racing en cancha. Sostuvo al equipo defensivamente en incontables situaciones. Sin marca en el medio, la mitad de la cancha fue una zona de transición, y el “oso” siempre estuvo en el lugar y momento correcto. Excelente actuación individual, lástima que destacó en el contexto de un pobre funcionamiento colectivo.

Emiliano Insúa (4): El contraste con Sigali no lo ayuda, pero el central académico no tuvo un buen rendimiento. Es sabido que no es lo suficientemente dúctil para salir jugando con los pies (aspecto que demostró de nuevo), pero hoy en la marca también estuvo flojo. Jeremías Pérez lo tuvo a maltraer siempre.

Facundo Mura (3,5): Jugó por primera vez desde que llegó a Racing en el lateral izquierdo. Lamentablemente para él (y para Racing) se notó demasiado. Incomodidad es quizás la palabra que define la situación de Mura esta noche frente a Newell´s. Es otro futbolista respecto del que llegó al club en enero del año pasado.

Juan Nardoni (4): Sufrió horrores la ausencia de Aníbal Moreno en la mitad del campo. El ex Unión es un buen acompañante, pero no el director de orquesta. Hoy quedó claro. Llegó tarde en la marca y, a su favor, casi no tuvo ayuda en la recuperación. Sus compañeros no tenían vocación defensiva.

Jonathan Gómez (4): Para muchos se vuelve a confirmar la teoría que afirma que Gómez entra mejor en los complementos. No pudo transportar la pelota, ser ese mensajero que conecte el mediocampo con el tridente ofensivo. Y esto debido a la constante marca de Newell´s en la mitad de la cancha. Defensivamente dejó mucho que desear, aunque esto era algo esperable al no ser un jugador con características de corte.

Nicolás Reniero (2): El peor futbolista de Racing en cancha. Y hace rato lo viene siendo cuando ingresa. El príncipe es totalmente intrascendente cada vez que suma minutos. Hoy no fue la excepción. La posición donde lo colocó Fernando gago tampoco lo ayudó. Jugó detrás de Paolo Guerrero. Casi no entró en contacto con el balón, por eso tuvo que tirarse a los costados para recibir en algunas ocasiones.

Matías Rojas (5): Individualmente no le salieron las cosas, aunque hoy quizás, junto a Sigali, son quienes menos se les puede reprochar actitud y funcionamiento. El paraguayo no estuvo fino en varios tiros libres. El funcionamiento del equipo no ayudó a que tenga posibilidades claras de gol. No tuvo una buena noche, aunque es quizás el menos culpable.

Gabriel Hauche (4): El demonio prácticamente no tuvo intervenciones de peligro en el encuentro. Es cierto que viene jugando los noventa minutos hace dos partidos. No tuvo descanso y por eso fue reemplazado en la segunda mitad.

Paolo Guerrero (5): A pesar de que casi no le llegó ninguna pelota, la calidad está intacta, y se nota en cada intervención del peruano. Desde sus movimientos dentro del área, hasta su juego de espaldas. Hoy tuvo un difícil cruce con los centrales de La Lepra, especialmente con Willer Ditta.

Fernando Gago (2): El técnico de Racing fue totalmente superado por su par (y amigo personal) Gabriel Heinze. Los experimentos que pintita quiso realizar no le salieron para nada bien y quedó aún más expuesto debido al gran partido que hizo Newell´s. El visitante superó a La Academia de principio a fin. Derrota más que justa. El técnico de Racing es el máximo responsable de este traspié en la previa del clásico de Avellaneda. No se entendió la posición de Mura o de Reniero. Tampoco porque Maxi Morález o Tomás Avilés no fueron de entrada. O por qué no ingresaron antes. Partido para no meter en su currículum.

Futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes:

Maximiliano Romero (4): El ex Vélez reemplazo a Guerrero, pero la diferencia de posicionamiento en el área entre ambos futbolistas es abismal. Hace tiempo que el tigre hace agua en Racing. El contexto en este caso no ayudo, pero en el partido de hoy entró muy poco en contacto con la pelota.

Maximiliano Morález (-):

Héctor Fertoli: No calificable

Román Fernández: No calificable