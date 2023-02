Triunfazo en La Paternal

Argentinos Juniors se repuso rápido del golpe en el estreno y se impuso con categoría ante un duro rival como lo es Racing. La expulsión al jugador de Avellaneda le facilitó el juego a los dirigidos por Gabriel Milito y en el segundo tiempo pudo transformar esa superioridad en gol. Juan Cáceres vio la roja en la visita, mientras que Santiago Montiel lo propio en el local.

De los errores se aprende y el ingreso de Cabral en el partido pasado contra Rosario Central hacía imposible que el ex Huracán no sea titular en este equipo. Con tan solo unos minutos en el “Bicho”, el extremo se hizo el arma fundamental para ganar el partido. Fue la pesadilla de ambos laterales que puso Fernando Gago para frenarlo.

Figura y debut goleador, Cabral se estrentó en las redes con la camiseta de Argentinos Juniors (Foto: Liga Profesional de Fútbol)

El inicio para el dueño de casa fue lento ya que Racing, con otro esquema táctico al habitual poniendo cuatro números “10”, dominó en el comienzo del partido, pero se fue apagando con el paso de los minutos. Ya plantados en el primer cuarto de hora, los dirigidos por Milito detectaron los movimientos rivales y se volvieron los dueños de la noche. El rendimiento de ambos delanteros, Gastón Verón y Gabriel Ávalos no fueron de los mejores, y por eso el gol no pudo llegar antes. Con el dominio de la pelota, Argentinos Juniors comenzó a acumular pases cortos que desembocaban con lanzamientos al mano a mano de Cabral, quien ganó en su gran mayoría.

En el minuto 36 llegó el primer momento clave de la noche con la roja a Cáceres tras un pisotón en el tobillo del ex Huracán. Con la pelota, y un hombre más, el “Tifón de Boyacá” no dejaba que su rival salga de su campo. A pesar de la diferencia, las más claras del primer tiempo fueron de Racing contragolpeando y apostando a una arremetida de Maximiliano Romero para romper el cero. El ex Vélez tuvo dos, pero resolvió mal.

Tras varios minutos de ataques pintados de rojo, Cabral tuvo su momento de gloria y, con un derechazo cruzado, venció la humanidad de Gabriel Arias que, con momentos destacables, estaba siendo la figura de la noche. Los cambios llegaron en ambos lados y el resultado obligó al equipo de Gago a golpear de todas las formas posibles, pero no podía acercarse a zona de gol.

Para igualar las cosas, Montiel vio la segunda amarilla y dejó la historia 10vs10. El tiempo no dio para más y los tres puntos se quedaron en La Paternal. La semana que viene, el "Bicho" volverá a tener una parada difícil visitando a River Plate.

Síntesis

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba, Luciano Sánchez; Thiago Nuss, Franco Moyano, Francisco González Metilli, Rodrigo Carbajal; Gastón Verón y Gabriel Ávalos: DT: Gabriel Milito.

Racing Club: Gabriel Arias; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Jonathan Galván, Gonzalo Piovi; Aníbal Moreno; Matías Rojas, Nicolás Oroz, Jonathan Gómez, Maximiliano Moralez; Maximiliano Romero. DT: Fernando Gago.

Goles: En el segundo tiempo, 29’ Rodrigo Cabral (ARG).

Cambios: En el primer tiempo, 37’ Iván Pillud por Maximiliano Moralez (RAC). En el segundo tiempo, 1’ Federico Redondo por Luciano Sánchez (ARG); 16’ Fabricio Domínguez por Thiago Nuss (ARG); 18’ Gabriel Hauche por Matías Rojas y Juan Ignacio Nardoni por Nicolás Oroz (RAC); 25’ Santiago Montiel por Francisco González Metilli (ARG); 37’ Nicolás Reniero por Jonathan Gómez (RAC); 48’ Alan Rodríguez por Gastón Verón (ARG).

Amonestados: En el primer tiempo, 29’ Gabriel Ávalos (ARG); en el 45’ Iván Pillud (RAC). En el segundo tiempo, 29’ Jonathan Galván (RAC); 32’ Gastón Verón (ARG); 36’ Santiago Montiel (ARG); 45’ Santiago Montiel (ARG); 50’ Gabriel Hauche (RAC).

Expulsados: En el primer tiempo, 36’ Juan Cáceres (RAC). En el segundo tiempo, 45’ Gonzalo Montiel (ARG).

Árbitro: Fernando Echenique

Estadio: Diego Armando Maradona