Javier Mascherano: “Fue crucial la charla que tuve con Scaloni en el predio de Ezeiza”

Todo confirmado, dentro de unos días en el predio Lionel Messi se iniciarán los entrenamientos de la Selección Argentina en su ilusión por el séptimo campeonato en esta rama juveniles, en las últimas horas Javier Mascherano conversó en exclusiva con No Veo la Hora (programa que se emite en DSports Radio) acerca del futuro cercano. “Después del sudamericano quise tomarme un tiempo para pensar muchas cosas, porque fue un golpe muy duro y un fracaso para nosotros” comentó diciendo, el ex mediocampista a la hora de referirse a lo que sucedió tras la temprana eliminación del torneo que se llevó acabó en Colombia.

En esa misma línea, el entrenador dejo en claro que tuvo una conversación con Lionel Scaloni (DT de la mayor): “Tuvimos una charla y mostraron los argumentos del porque querían que yo siga” se refirió por la reunión que mantuvo en el mes de marzo con el adiestrador de la Scaloneta. En estos últimos días, el director técnico santafesino recibió la confirmación de tres (Facundo Bounanotte, Nicolás Paz y Alejandro Garnacho) bajas sensibles en el plantel: “Sabíamos la dificultad que teníamos con los jugadores de afuera y agradecemos con los que podemos contar” además cerró sobre la postura de los diferentes elencos: “Los clubes europeos no tenían obligación y cuando es así, cada institución mira su propia conveniencia”.

Por otra parte, el ex volante con pasado en Barcelona analizó la notable aparición de Valentín Boca en la Primera de Boca: “A Valentín lo tuvimos en el proceso, fue a La Alcudia con nosotros y fue figura. Cuando volvió tuvo una lesión y no lo llevamos al sudamericano por eso. No teníamos la continuidad que queríamos” murmuró por el buen presente del lateral izquierdo. En unas semanas será el debut de la Albiceleste, será el sábado 20 desde las 18:00 ante Uzbekistán en el Madre de Ciudades, el Jefecito dio su mirada acerca cual es la meta principal: “El objetivo primario es mejorar, cambio mucho el plantel. Nuestro objetivo es jugar los siete partidos” concluyó en declaraciones con DSports Radio.