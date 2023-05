Los 21 integrantes de la ilusión de la Albiceleste en su sueño por el séptimo

Ahora sí arranca la cuenta regresiva, cada vez queda menos para el debut de una nueva Copa del Mundo Sub 20, donde Argentina llega a este torneo con la chapa de candidato a pesar de no haber clasificado por la temprana eliminación del Sudamericano clasificó por ser el país anfitrión del certamen. Luego del fugaz viaje de Javier Mascherano al viejo continente, el entrenador de la selección viajo con la idea de convencer a los diferentes elencos que cedan a sus futbolistas, tras conocerse la noticia que no estaban obligado debido a que este campeonato no figura en el calendario de la FIFA.

Finalmente, el DT santafesino recortó la lista XL que presentó en abril pasado para dar a conocer los 21 nombres que estarán presente en la cita mundialista en búsqueda del séptimo trofeo en este rubro (la Albiceleste es el máximo ganador de este torneo). Después de que ayer se conoció que Brighton había aceptado ceder a Facundo Bounanotte, el elenco de la Premier League había cambiado las condiciones y quería que el mediocampista se sume una vez que arranque la competición.

Algo que causo malestar en el cuerpo técnico, entonces, Luka Romero reemplazará al ex Rosario Central entre los elegidos y este apellido es uno de los seis denominados “Europibes”. Una de las perdidas más sensibles es el caso de Alejandro Garnacho, el extremo le bajaron el pulgar del Manchester United, el nacido en Madrid era uno de los que más despertaba la ilusión por su actualidad.

Solamente se destacan seis hombres que militan en el fútbol europeo y las diferentes instituciones no le pusieron ninguna traba, además de Romero (Lazio), los otros que estarán presente son: Román Vega-defensor-(Barcelona); Mateo Tanglongo-volante- (Sporting Lisboa); Máximo Perrone-volante- (Manchester City), Valentín Carboni-volante-(Inter) y Matías Soulé-delantero-(Juventus).

A diferencias del pasado Sudamericano de Colombia, hubo varios casos que quedaron desafectados, entre el más significativo fue Nicolás Paz el centrocampista no recibió una buena respuesta del Real Madrid y esto se debe a que el conjunto de la filial está próximo a ascender a la segunda división. En este campeonato que se disputó en enero, Tomás Aviles, es uno de los más extraño el zaguero central que juega en Racing defendió los colores de Chile, y ahora será el turno de ponerse la Celeste y Blanca.

Dentro de una semana, Argentina comenzará los entrenamientos en el predio Lionel Messi y ya empieza a poner el chip con la cabeza puesta en el debut frente Uzbekistán en Santiago del Estero. Acá están, estos son…los protagonistas que irán en búsqueda de la séptima vuelta olímpica de un nuevo Mundial Sub 20.

Se confirmó el cronograma

Argentina vs Uzbekistán: sábado 20 de mayo desde las 18:00. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero

Argentina vs Guatemala: martes 23 de mayo desde las 18:00. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero

Argentina vs Nueva Zelanda: viernes 26 de mayo desde las 18. Estadio Bicentenario de San Juan