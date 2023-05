Bounanotte el nombre que trajo algo de alivio a Mascherano y compañía

Luego del fugaz viaje de Javier Mascherano rumbo al viejo continente, donde la principal misión del director técnico santafesino era convencer a los diferentes clubes que aflojen para que cedan a sus jugadores de cara a la Copa del Mundo Sub 20 que se disputará en nuestro país en el corriente mes de mayo. Tras este escenario, en los últimos días el entrenador de la Selección Argentina ya recibió dos malas noticias: Alejandro Garnacho y Nicolás Paz no estarían presente en la cita mundialista debido a que Manchester United y el Real Madrid respectivamente no lo cederán.

Esto se debe a que los conjuntos de dos de las promesas están en el final de la temporada, en el caso de Garnacho, el equipo conducido por Erik ten Hag está en la final de la FA Cup y peleando por clasificar a la próxima Champions League. Mientras que Paz fue incluido por Carlo Ancelotti para el partido de esta tarde del “Merengue” frente la Real Sociedad y habitualmente, el volante forma parte del plantel de la filial, está cerca de ascender a la segunda división del fútbol español.

Confirmado: Facundo Buonanotte va a jugar el Mundial. Brighton le dio permiso para que viaje. Hizo mucha fuerza y habló con el DT. Lo dejan venir por su insistencia. pic.twitter.com/ysVRPbDgbC — Gastón Edul (@gastonedul) May 2, 2023

Sin embargo, otro de los denominados “Europibes” que estaba caminando por la cornisa era Facundo Bounanotte, el ex Rosario Central hoy una de las joyas del Brighton de la Premier League y era otra de las principales preocupaciones del cuerpo técnico de la Albiceleste. Finalmente, el talentoso de 18 años mantuvo una reunión con De Zerbi-su adiestrador- y lo convenció para que este presente en el certamen, hace unos días atrás tuvo su bautismo en las redes en el fútbol inglés convirtió en la derrota 3-1 ante Nottingham Forest.

En el pasado sudamericano de Colombia, el nacido en Santa Fe era uno de los apellidos que más despertaba ilusión junto a Nico Paz, solamente estuvo presente en el encuentro inaugural. En esa derrota (1-2) contra Paraguay, el ex Central entró en el complemento (justamente por el hijo del ex defensor de Newells, Pablo), aunque no duro mucho en tiempo producto de una lesión en la columna cervical, tuvo que abandonar el campo de juego con un collarín ortopédico y se terminó el torneo para el “10”.