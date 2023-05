Otro que le cortaron las alas: Mascherano no tiene Paz

Días difíciles está viviendo Javier Mascherano y compañía. Dentro de unas semanas, el entrenador de la Selección Argentina tiene que dar a conocer la nómina de futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo que comienza el próximo 20 de mayo, donde compartirá grupo con Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda estarán en el camino inicialmente. En estos últimos días, el DT estuvo en el viejo continente reuniéndose con los diferentes elencos en búsqueda de convencer que cedan a sus jugadores y los casos más complicados son los denominados “Europibes”.

Como este torneo no figura en el calendario FIFA, las instituciones no están obligadas a cederlos, hace unos días Bernardo Romeo-coordinador de las selecciones juveniles- dejo en claro que estaba muy difícil por la mayoría juega en Primera. Luego de las declaraciones de Erik ten Hag: “No la verdad, no lo veo” declaró el director técnico del Manchester United al ser consultado si iba a dar o no a Alejandro Garnacho, el atacante que renovó contrato hace poco no estará presente en la cita mundialista.

Ante este panorama era la primera baja confirmada para Masche y compañía, ahora a este nombre hay que sumarle un nuevo integrante: se trata de Nicolás Paz (18), el volante que jugó un gran sudamericano en Colombia y terminó con los ojos llorosos por la temprana eliminación. El hijo del ex defensor de Newells, Pablo milita en la filial del Real Madrid que está a nada de ascender a la segunda división del fútbol español, se transformó en la segunda perdida sensible para el cuerpo técnico.

En el camino a Qatar 2022 en las eliminatorias, el centrocampista fue convocado por Lionel Scaloni para los partidos ante Venezuela y Ecuador, se lo mostró feliz en sus redes sociales en una foto acompañado de un ídolo de las últimas generaciones: estuvo acompañado del astro, Lionel Messi con quien compartió algunos entrenamientos. Sin dudas, Mascherano no tiene Paz en estos últimos días y se confirmó la segunda baja para el certamen mundialista. Ahora, Facundo Bounanotte, el ex Rosario Central hoy en Brighton de la Premier es otro de los casos que más preocupa… ¿estará presente Bounanotte en el Mundial?