Marangoni: "A la semana me quisieron rescindir el contrato"

Claudio Marangoni, reconocido exfutbolista profesional argentino, jugó en primera división de clubes locales (Club Atlético Chacarita Juniors, Club San Lorenzo de Almagro, Club Atlético Huracán, Club Atlético Independiente, Club Atlético Boca Juniors) y del extranjero (Sunderland inglés) en la década de 1980, e integró la Selección Argentina entre 1984 y 1985, retirándose como profesional en 1990. En el año 1980, Marangoni volvió a la Argentina y su prioridad era jugar en San Lorenzo pero la dirigencia de ese momento no lo quiso, aunque se ofreció a jugar gratis.

"Cuando San Lorenzo me compra a Chacarita para mí era tocar el cielo con las manos. Era más de lo que había soñado toda mi vida. Me hice fanático del Ciclón. Cuando me venden a Inglaterra había una cláusula que decía que si yo volvía a Argentina el club tenía la prioridad. Cuando me vuelvo creía que llegaba a San Lorenzo, pero había otra facción política y no me querían. Yo les dije que venía gratis y no quisieron", expresó Marangoni en una charla con Equipo F en ESPN.

Luego de su intento con el Ciclón, el exjugador aceptó la oferta del Globo: "Tenía la posibilidad de jugar en Huracán, pero no quería por haber pasado por el Ciclón. No me quisieron y firmé con el Globo. A la semana me quisieron rescindir el contrato", afirmó Claudio.

Claudio Marangoni en Huracán (Foto: TyC Sports)

El exjugador del Globo ya había dado una entrevista para Infobae (en junio de 2022) donde contó cómo fue su paso por Huracán y lo que tuvo que afrontar: “Mi llegada a Huracán se da por decantación, porque más allá que había tenido actuaciones muy buenas en San Lorenzo, acá nadie se acordaba de mí. Ellos me propusieron un préstamo que acepté porque no tenía ofertas, a tal punto que una semana antes le había dicho a mi esposa que me volvía poner el guardapolvo para a ejercer como kinesiólogo. Me fue muy bien, en un plantel de grandes jugadores, como Carlos Babington, Claudio Morresi y el Turco García. Lo recuerdo como un tiempo de mucha camaradería, en un club donde no sobraba nada (risas). Tuve algunos contratiempos al principio, porque llevaba varios meses de inactividad, con una anécdota el día del debut, que fue contra Racing. Tuve que marcar a Juan Barbas y siempre lo vi de espaldas, porque no lo alcancé nunca (risas). En el entretiempo me agarró Pipo Rossi, el técnico y me dijo: ‘Pibe lo voy a sacar para protegerlo, porque si no nos van a matar a usted y a mí'. Había jugado tan mal que me llamaron para rescindir el contrato. Les propuse no cobrar nada hasta ponerme en forma, cosa que logré al mes y medio. El Málaga me vino a buscar y los mismos dirigentes que querían echarme, me declararon intransferible”.