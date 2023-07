El Tomba sigue escalando y sueña más en grande en su lucha por volver a los ámbitos internacionales

“Ayer (por el miércoles) no estuvo como otras tardes y lo sufrimos. Pero lo fuimos a buscar, aunque en algún momento lo podríamos haber perdido” declaró un contundente, Daniel Oldrá en horas de la tarde del jueves en el programa radial Dos de Punta acerca de la sufrida victoria contra el equipo conducido por Martín Palermo. Faltan dos encuentros para el cierre de un nuevo capítulo de esta Liga Profesional (Gimnasia de La Plata vs Independiente y Central Córdoba vs Newells), el destino le guiñó el ojo a la ilusión de todo el mundo Godoy Cruz y uno de los principales objetivos es seguir estando en ubicaciones de los certámenes internacionales del próximo año.

Cuando los ingresados en el complemento, Tomás Conechny envió el centro para encontrar la cabeza de Enzo Larrosa y el delantero uruguayo solo le tuvo que dar dirección a ese testazo para desatar el delirio de las miles de almas que coparon el Víctor Legrotaglie sentenció el infartante 2-1. Si, no es para menos, estas tres unidades se cotizaron más en bolsa al finalizar una nueva jornada en este campeonato y les sacó una buena diferencia a sus seguidores en su objetivo de retornar a los planos internacionales.

Argentinos Juniors empató sin goles contra Instituto y este resultado, el elenco de Gabriel Milito quedó a tres puntos de alcanzar la línea del Bodeguero. Otra buena noticia fue la sorpresiva derrota (0-2) de Belgrano ante Barracas Central en Alberdi.

Sin embargo, el Tomba en esa tabla anual tiene 36 puntos y solamente se encuentra a seis de San Lorenzo, el último que estaría sacando boleto directo a la próxima edición de la Copa Libertadores. Ahora todos los cañones del Expreso están puestos en la dura visita del domingo, cuando en el José Almafitani se enfrente a Vélez del conocido Sebastián Méndez, desde las 18:00 con arbitraje de Sebastián Zunino.