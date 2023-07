El Tomba está de la cabeza y sigue soñando en puestos de Sudamericana

Si no, se sufre no vale. Fue una tarde lejos del nivel que viene mostrando en este último tiempo. Esto poco le importo al mundo Godoy Cruz que se fue de la cancha de Gimnasia y Esgrima ilusionando cantando un conocido hit: “Mendoza, nos vamos de copas otra vez…”. Luego del empate en su anterior presentación en el Mario Alberto Kempes, el equipo conducido por Daniel Oldrá quería hacer valer ese enorme punto conseguido en Córdoba y solo dependía de un triunfo en la tarde de este miércoles.

Con una baja sensible por la ausencia de Bruno Leyes, en su lugar estuvo Juan Andrada y en ese primer tiempo, el elenco de calle Balcarce sintió esa perdida. En la vereda de enfrente se encontraba un durísimo Platense que llegó al Legrotaglie con la misión de no perder y sumar para no complicarse con el promedio del descenso, es uno que está caminando por la cornisa.

FENOMENAL ATAJADA DEL RUSO 🧤🧤



Diego Rodríguez se estiró para sacarle el cabezazo a Mauro Quiroga. Godoy Cruz y Platense igualan sin goles.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/emCAj0HBxy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 5, 2023

Bajo un lindo clima con todo el estadio colmado de hinchas Bodeguero, uno de los primeros avisos fue antes de los diez minutos de esa etapa inicial, Mauro Quiroga no saltó demasiado a la salida de un saque de esquina y el ex delantero de Emelec, entre otros hizo exigir a Diego Rodríguez. Prácticamente tapado por varios compañeros en el camino, el ex arquero de Independiente volvió a lucir y en este último tiempo se lo destaca por alguna atajada importante del capitán.

Hernán López Muñoz le costaba más de la cuenta ser la manija de la creación y el ex River era marcado hombre por Franco Díaz, el volante del Marrón no lo dejo en ningún momento solitario. Otra de las armas era Tadeo Allende, aunque el ex Instituto fue otro que sintió el desgate de la seguidilla de compromisos en estos últimos días.

Cuando, el Tomba no encontraba los caminos Pier Barrios presionó alto y recupero una pelota, el ex Quilmes abrió los ojos para encontrar a Salomón Rodríguez en el aérea. En una jugada fuera del libreto, el ex Rentista sorprendió al propio Ramiro Macagno y el ex portero de Newells pensaba que el balón salía para el saque del arco, pero se terminó metiendo para desatar la locura en el Legrotaglie.

Uno a cero, el oriental se sacó la espina de anotar en la Liga Profesional y no lo hacía desde el empate (4-4) ante Lanús en el Malvinas Argentinas. Fue en el momento justo la apertura del marcador, tras este tanto, Godoy Cruz se ubico en su campo para salir rápido de contragolpe y esperaba con el número telefónico 4-2-3-1.

Sin embargo, el conjunto de Martín Palermo adelantó líneas y atacaba demasiado a la espalda de los laterales: Lucas Arce y Thomas Galdames por derecha e izquierda respectivamente, ambos de discreta actuación. En ningún momento se pudo acercar al arco defendido por el Ruso, solamente lanzaba pelotazos para el gigante de Quiroga que estaba solo en ataque en ese dibujo táctico 4-4-2.

Por otra parte, en el segundo tiempo, el Expreso parecía haber salido más decidido para cerrar cuanto antes el pleito tuvo un remate de afuera de López Muñoz sin peligro para Macagno y un cabezazo de Rodríguez que se fue bastante desviado. Solamente se destacaron esas dos llegadas, hasta a los ocho minutos de ese complemento, el Calamar se animó más Ronaldo Martínez desbordó a Galdames y el paraguayo encontró la cabeza de Quiroga, cero egoísta la bajo al medio para el arribo de Sasha Marcich.

GOLAZO DEL CALAMAR 🦑



Mauro Quiroga se la bajó a Sasha Marcich que metió una media tijera para el 1-1 de Platense ante Godoy Cruz.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/5C1kNreU7N — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 5, 2023

El ”18” se metió en el aérea y fusiló fuerte abajo dejando sin respuesta a Rodríguez para el sorprendente 1-1 parcial. “Esta tarde, cueste lo que cueste...” un aliento incondicional en la tribuna, el hincha del Tomba jugó su cotejo especial y quería levantar a sus jugadores.

Rápidamente, Oldrá metió mano con los ingresos de Tomás Conechny y Matías Ramírez poniendo toda la carne al asador en ataque. En uno de sus primeros contactos se lo notaron impreciso, faltando diez minutos, el entrenador quemó el último cartucho adentro Enzo Larrosa y Cristian Núñez buscando más pierna fresca en los últimos metros.

Todo parecía que iba a terminar empatado en el estadio de Gimnasia y Esgrima, Ramírez se asoció con Conechny y el ex San Lorenzo, envío un llovido centro al fondo, donde estaba la cabeza de Larrosa. Si, el ex Boston River de su país, la tuvo que empujar para desatar el desahogo en calle Lencinas y darle una infartante victoria al Bodeguero en el epilogo.

LLEGÓ EL SEGUNDO DEL TOMBA 🔵⚪



Enzo Larrosa apareció sin marca por atrás y de cabeza puso el 2-1 de Godoy Cruz ante Platense#LPFxTNTSports pic.twitter.com/mRXVCFp2OO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 5, 2023

Darío Herrera de polémica actuación adicionó cinco minutos, entró en un frízer el compromiso, Godoy Cruz logró tres puntos de oro en su lucha por volver a ser internacional y escaló a la séptima colación para continuar en puestos de Sudamericana. Ah, como frutilla de postre le sacó cuatro unidades a Argentinos Juniors (juega mañana a las 19:00 frente Instituto) uno de sus rivales directo por estas posiciones.

Síntesis

Godoy Cruz (2): Diego Rodríguez©; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Juan Andrada, Gonzalo Abrego; Nicolás Fernández, Hernán López Muñoz, Tadeo Allende y Salomón Rodríguez. DT : Daniel Oldrá

Platense (1): Ramiro Macagno; Nicolás Morgantini, Ignacio Vázquez, Marco Pellegrino, Juan Infante; Ronaldo Martínez, Franco Díaz, Nicolás Castro©, Sasha Marcich; Vicente Taborda y Mauro Quiroga. DT : Martín Palermo

Goles : en el primer tiempo : 17’ Salomón Rodríguez (GC); en el segundo tiempo : 8’ Sasha Marcich (P) y 40’ Enzo Larrosa (GC)

Cambios : en el segundo tiempo : 17’ Tomás Conechny por Juan Andrada (GC); 20’ Nicolás Servetto por Mauro Quiroga (P); 23’ Matías Ramírez por Hernán López Muñoz (GC); 31’ Ignacio Schor y Alexis Sabella por Nicolás Castro y Vicente Taborda (P); 34’ Enzo Larrosa, Andrés Meli y Cristian Núñez por Salomón Rodríguez, Thomas Galdames y Gonzalo Abrego (GC) y 43’ Nadir Zeineddin por Sasha Marcich(P)

Amonestados : en el primer tiempo : 19’ Hernán López Muñoz (GC); 19’ Nicolás Castro (P); 42’ Nicolás Fernández (GC); 44’ Ignacio Vázquez(P); en el segundo tiempo : 18’ Franco Díaz(P); 40’ Enzo Larrosa (GC) y 45’ Alexis Sabella(P)

Expulsados : no hubo

Estadio : Víctor Legrotaglie, Gimnasia y Esgrima-Mendoza-.