El Tomba va a Tucumán con el objetivo de seguir recuperando la memoria

Después del triunfo en el Malvinas Argentinas en su anterior presentación ante Independiente, la ilusión del equipo conducido por Daniel Oldrá ya está en marcha y en últimas horas del domingo vía terrestre viajo rumbo a Tucumán en un extenso viaje. Si se dan una serie de resultados favorable, Godoy Cruz puede salir a la cancha este martes en puestos de Sudamericana 2024, donde hoy ocupa el noveno puesto y si el campeonato finaliza ahora sería el último que estaría sacando puestos al segundo certamen de relevancia en el continente.

En su anterior presentación, el elenco de calle Balcarce mostró una buena imagen en el primer tiempo y terminó sufriendo el complemento tras el rápido descuento de Ayrton Costa casi se le va el triunfo si no hubiera sido por las manos de Diego Rodríguez. En fin, en el horizonte cercano quiere romper la racha negativa y sueña con ganar por primera vez en la provincia del norte del país luego de una larga semana de trabajo, el entrenador Bodeguero tiene en mente no tocar el once.

Entre los convocados por don Gato y su pandilla vuelven aparecen los uruguayos, Nicolás Fernández (5ta amarilla) y Enzo Larrosa (suspendido por roja directa) cumplieron con sus respectivas fechas de suspensión. A priori, el DT se inclinaría que Tomás Conechny se mantenga en el XI en lugar del Indio y el resto sería el mismo que viene de ganar en su anterior presentación.

Lucas Arce, Bruno Leyes y Salomón Rodríguez están caminando por la cornisa en caso que reciban una amarilla llegarán a la quinta no podrían estar presente para el cotejo ante Boca del jueves 22 desde las 21:45 en el Malvinas.

Por su parte, Atlético viene de sufrir un duro traspié en su visita al Néstor Díaz Pérez cuando cayó por 2-1 y volvió a complicarse con la zona roja de los promedios. De cara al compromiso frente al Tomba es un espectáculo vital por la continuidad de Lucas Pusineri como director técnico, el ex adiestrador de Independiente recupera a Bruno Bianchi un pilar fundamental en defensa, zaguero dejo atrás una dolencia en una de sus rodillas y está en óptimas condiciones físicas.

En esa misma línea, volverá a contar con Nicolás Romero, el marcador central cumplió con la fecha de suspensión y estará disponible para Pusineri. Aunque no hay confirmación sobre un probable once para recibir al Expreso, Pusineri esperaría al último entrenamiento que se llevará acabó en horas del lunes.

Godoy Cruz recibirá a Boca (jueves 22 desde las 21:45 en el Malvinas Argentinas). Mientras que Atlético Tucumán visitará a Sarmiento (domingo 25 de junio 15:30)

El Tomba ya emprendió viaje rumbo la capital tucumana, donde ya se encuentra concentrado para el partido de este martes a la noche y buscará seguir recuperando la memoria. Arranca a las 20:30 con transmisión de ESPN Premium y bajo el control de Sebastián Zunino.

Síntesis

Atlético Tucumán : Tomás Marchiori; Renzo Tesuri, Bruno Bianchi, Yonathan Cabral, Matías Orihuela; Francisco Di Franco, Adrián Sánchez, Bautista Kociubinski, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT : Lucas Pusineri

Godoy Cruz : Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Bruno Leyes, Gonzalo Abrego; Tadeo Allende, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Salomón Rodríguez. DT : Daniel Oldrá



Árbitro : Sebastián Zunino

Asistente uno : Julio Fernández

Asistente dos : Lucio Méndez

Cuarto árbitro : Federico Guaymas

VAR : Fernando Echenique

AVAR : Diego Verlotta

Estadio : Monumental José Fierro, Tucumán

Hora : 20:30