El Tomba vuelve al Legrotaglie

Después de la clasificación a una nueva instancia en la Copa Argentina tras dejar en el camino al CADU, el equipo conducido por Daniel Oldrá ya está enfocado en su próxima presentación y será este sábado desde las 21:30 cuando visite en el Kempes al siempre complicado Talleres. Por una cuestión de logística, Godoy Cruz decidió quedarse en la Docta y no regresar a Mendoza, la vuelta del plantel a suelo mendocino está prevista para horas del domingo según trascendió sería durante la mañana.

En el cotejo frente a Defensores Unidos, el entrenador del conjunto de calle Balcarce rotó y realizó seis modificaciones en el once, el principal motivo tiene que ver la seguidilla de partidos en esta semana. Luego del espectáculo del sábado, el Bodeguero saltará a la cancha el miércoles 5 de julio a partir de las 15:30 recibirá al difícil Platense de Martín Palermo.

El partido entre @ClubGodoyCruz y Platense se va a jugar en el cancha de @GimnasiaMendoza . Quiero agradecer a ambos clubes su buena predisposición y comprensión teniendo en cuenta que el 8 de julio es el encuentro Pumas All Blacks en el Malvinas. — Federico Chiapetta (@chiapettafede) June 28, 2023

Pero... no será en el Malvinas Argentinas como es habitual, Federico Chiapetta-Subsecretario de Deportes de la Provincia- expresó en sus redes sociales que este choque será en el Víctor Legrotaglie y no en el estadio Mundialista. ¿Por qué este cambio de escenario? El sábado 8 a las 16:10 del próximo mes debutarán Los Pumas en el Rugby Championship y será uno de los encuentros más atractivo en este certamen recibirán nada menos que a los All Blacks.

Durante esta temporada, el Tomba ya tiene algún registro de haber jugado en la cancha de Gimnasia y Esgrima, lo hizo en dos oportunidades dejando saldo positivo. Un empate (0-0 ante Unión) y una victoria (2-0 contra Gimnasia de La Plata); aquellos antecedentes sufrió el traslado de localía por los arreglos en el estadio provincial de cara a la Copa del Mundo Sub 20.