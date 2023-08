Sin Vegetti, Belgrano quiere pasar de ronda

La ida de Vegetti

Hay mucha más repercusión por la reciente salida de Pablo Vegetti que por el duelo de Copa Argentina. Hoy cierra el libro de pases en el mercado brasileño y cuando ya se pensaba que había "9" por lo menos hasta fin de año, el Vasco Da Gama metió un estruendo en el fútbol argentino.

El capitán de Belgrano deja el club en el cual estuvo durante cuatro años, con un título incluido, para jugar en el Vasco Da Gama. La operación se cerró en USD 1.100.000 a pagar en una sola cuota; un excelente negocio desde lo económico para las arcas del club de barrio Alberdi.

Sin embargo desde lo futbolístico, es una baja más que sensible. Belgrano anotó 20 goles en el reciente torneo y 13 de ellos los marcó Vegetti; nada más y nada menos que el 65%.

En el plantel hay opciones tales como Jara que llegó en enero de este año y que quizás no tuvo el mejor de los rendimientos ya que no pudo jugar en su posición natural que es el lugar que ocupaba Vegetti. También se encuentra el flamante refuerzo Pablo Chavarría procedente del Málaga de España. Por último uno de la cantera: Daniel Barrea ya sumó minutos en el campeonato y es una buena alternativa para suplir la ida del goleador.

El partido ante Claypole

Por los 16avos de Copa Argentina, "piratas" y "tamberos" chocarán por un lugar en los octavos, lugar donde ya espera San Lorenzo para el que logre avanzar. El encuentro será mañana jueves a las 21:15 en el estadio Eva Peron de Junín.

Los de Farré derrotaron 2 a 0 a Independiente Rivadavia en los 32avos de final con goles sobre el final de Susvielles y Hesar.

La última fecha del Torneo Binance fue empate 0 a 0 ante Rosario Central en el Julio César Villagra. Los de Farré cerraron el campeonato con una racha negativa de seis encuentros sin ganar y necesitan volver al triunfo en este partido que es de máxima importancia para el club. Si el "pirata" no consigue un buen resultado y es eliminado por Claypole podría significar la salida del director técnico Guillermo Farré.

Los de Jesús Díaz eliminaron al Newell´s de Heinze 1 a 0 con gol de Llodrá en un partido histórico para los bonaerenses.

Tampoco está en un buen momento el conjunto que milita en la Primera C del fútbol argentino. Viene de empatar 1 a 1 ante J.J. Urquiza y hace cinco que no gana. Se ubica en la 6ta posición del torneo de Primera C a 14 puntos del líder San Martín de Burzaco.

Posibles formaciones

Belgrano: Manuel Vicentini; Francisco Facello, Alejandro Rébola, Matías Moreno y Lucas Diarte; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas e Ibrahim Hesar; Daniel Barrea y Franco Jara.

DT: Guillermo Farré

Claypole: Lucio Chappiero; Santiago Villarreal, Facundo Simioli, Sebastián De Luca y Alejo Daivez; Javier Monzón, Facundo Garzino, Aaron Caraballo y Sergio Acosta; Celso Bárez y Damián Salvatierra.

DT: Jesús Díaz

Datos

Estadio: Eva Peron de Junín

TV: TyC Sports

Hora: 21:15

Árbitro principal: Julio Barraza

Asistente 1: Ernesto Calegari

Asistente 2: Mariano Ascensi

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba