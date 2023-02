Show de fútbol en La Paternal

Con los goles de Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Francisco González Metilli, Argentinos Juniors se impusieron con categoría ante un Belgrano de Córdoba que en pocos tramos de la tarde estuvo en partido. Federico Redondo vio la roja en el local, mientras que Alejandro Rebola, se fue expulsado en la visita.

Aplausos y más aplausos, así se resume la noche en la cual el “Bicho” se repuso del golpe contra River Plate y se floreó en su casa. La tijera del paraguayo, el debut goleador de juvenil y las triangulaciones en toda la cancha; las claves del verdadero show de fútbol que se vivió La Paternal.

Volver a las bases puede ser bueno y eso le ocurrió al equipo de Gabriel Milito que volviendo al 3-5-2 hizo recordar a los mejores momentos del 2022. Kevin Mac Allister y Lucas Villalba, dos stoppers que rompen, Javier Cabrera que se adueña de la banda derecha y la dinámica de los tres del medio que le dan fluidez y buen juego a todo el equipo.

El encuentro comenzó con emociones ya que, en apenas cuatro minutos, González Metilli puso en ventaja al “Bicho” tras finalizar una jugada que lo tuvo como generador de juego y que terminó con un centro de Cabrera al centro del área chica. Durante la primera media hora del partido, el “Tifón de Boyacá” fue el dueño de la pelota y de las ocasiones de gol. El “Celeste” se encontró con impotencia y falta de herramientas para emparejarle en juego a su rival.

Como se vio en las tres fechas previas, su delantero Pablo Vegetti terminó siendo el faro de Belgrano a la hora de crecer en el campo, y a partir de pelotazos al “9”, crecieron las esperanzas en la visita. Al minuto 41, Redondo cortó con infracción al delantero de 34 años y, por considerarse como ocasión manifiesta de gol, el mediocampista central se fue expulsado. La roja le dio aire al “Pirata” y le permitió adelantarse unos metros, pero las ganas de empatarlo no alcanzaron para igualar la tarde.

#LigaProfesional 🇦🇷



¡MALAS NOTICIAS PARA EL BICHO! Vegetti se iba para el gol, Redondo lo bajó y vio la roja ante Belgrano.



📺 #ESPN pic.twitter.com/kTCmq3Z0yl — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 18, 2023

El complemento arrancó con la misma particularidad que el primer tiempo, Argentinos Juniors golpeó en el momento justo. El dueño de casa aprovechó el envión rival para contragolpear por la derecha y Cabrera, otra vez con el traje de asistidor, se la cruzó a Montiel que, entrando con tranquilidad por el segundo palo, definió entre varias piernas piratas estableciendo el 2 a 0 parcial. A pesar de la inferioridad numérica, los dirigidos por Milito volvían a demostrar personalidad y actitud para llevar adelante el encuentro.

#LigaProfesional 🇦🇷



¡EL OTRO CACHETE! Santiago Montiel, el primo de Gonzalo, definió bárbaro y metió su primer gol para el 2-0 de Argentinos sobre Belgrano.



📺 #ESPN pic.twitter.com/IBPIRsYych — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 18, 2023

La pesadilla para Belgrano no terminaba ya que, tres minutos más tarde, Rebola vio la roja por infracción de último recurso y dejó la historia 10vs10 complicando aún más su presentación en el Diego Armando Maradona. Tras la determinación de Ariel Penel, el banco del elenco cordobés estalló reclamando un offside en la acción que concluyó con la expulsión, pero el VAR no se hizo presente y el juez no cambió de opinión. Si la ventaja ya era grande con un hombre menos, el “Semillero del Mundo” creció en campo y volvió al papel de protagonista.

#LigaProfesional 🇦🇷



¡ROJA Y POLÉMICA! Rébola lo bajó a González Metilli, fue expulsado, pero todo Belgrano reclamó offside. Penel no hizo caso y la B se quedó con diez.



📺 #ESPN pic.twitter.com/Ta52bNhVs4 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) February 18, 2023

Llegando al final del partido, ya le diferencia entre ambos equipos era grande, pero el “Bicho” iba por más llenándose de pases y haciendo que todo el Diego Armando Maradona se pare a aplaudirlos. El tercero fue una obra de arte que comenzó con el saque de arco en corto de Federico Lanzillota, seguido de 13 pases hasta el área rival, el centro de Cabrera y una pirueta de Ávalos para sentenciar la noche.

“Ole, ole” se escuchaba en las tribunas de La Paternal que seguía yendo hacia adelante y que estuvo a nada del cuarto. En el minuto 85, José María Herrera se adentró en el área del “Pirata” y recibió una falta que terminó en penal. El juvenil tomó la responsabilidad de patearlo y tuvo en sus pies el cuarto, pero Nahuel Losada se hizo gigante bajo los tres palos y desvió el remate. A pesar del fallo final, Argentinos Juniors se floreó en casa y volvió a sumar de a tres.

Síntesis

Argentinos Juniors: Federico Lanzilotta; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Fabricio Domínguez, Federico Redondo, Francisco González Metilli, Rodrigo Cabral; Gastón Varón y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Belgrano (Cba): Nahuel Losada; Gabriel Compagnucci, Alejandro Rébola, Erik Godoy, Nicolás Meriano, Lucas Diarte; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas, Bruno Zapelli; Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré.

Goles: En el primer tiempo, 4’ Francisco González Metilli (ARG). En el segundo tiempo, 7’ Santiago Montiel (ARG); 27’ Gabriel Ávalos (ARG).

Cambios: En el primer tiempo, 44’ Franco Moyano por Gastón Verón (ARG). En el segundo tiempo, 1’ Alan Rodríguez por Fabricio Domínguez y Santiago Montiel por Rodrigo Cabral (ARG); 9’ Joaquín Susvielles por Nicolás Meriano y Guillermo Pereira por Lucas Diarte (BEL); 26’ Franco Jara por Gabriel Compagnucci (BEL); 34’ Leonardo Heredia por Gabriel Ávalos y José María Herrera por Javier Cabrera (ARG); 36’ Francisco Oliver por Ariel Rojas y Gerónimo Tomasetti por Bruno Zapelli (BEL).

Amonestados: En el primer tiempo, 16’ Gabriel Compagnucci (BEL); 32’ Fabricio Domínguez (ARG). En el segundo tiempo, 6’ Nicolás Meriano (BEL).

Expulsados: En el primer tiempo 44’ Federico Redondo (ARG). En el segundo tiempo, 10’ Alejandro Rebola (BEL).

Árbitro: Ariel Penel

Estadio: Diego Armando Maradona