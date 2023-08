Gianluca Ferrari un regreso que está a la vuelta de la esquina

“La pierna va respondiendo bien. Cada vez falta menos. No podía perder días, asiqué no me fui de vacaciones y me quedé haciendo doble turno y con la rehabilitación” comentó hace unos días atrás, Gianluca Ferrari en declaraciones con Dos de Punta (programa que se emite en Radio Andina). Después de aquella tarde fatídica del 11 de febrero, donde en la derrota del equipo que era conducido por Diego Flores en aquel momento dejo como novedad, la dura lesión del ex San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro sobre el cierre del primer tiempo quiso tapar un remate de Andrés Vombergar y golpeó duramente su rodilla contra el suelo.

Así fue la lesión de Gianluca Ferrari en el partido vs. San Lorenzo.



Los estudios arrojaron que sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El defensor bodeguero será operado en los próximos días.



📹: @SC_ESPN pic.twitter.com/SBboD9jZrn — Pasión Mendocina (@Pasionmza) February 13, 2023

Rápidamente, el ex ayudante de Marcelo Bielsa decidió no arriesgarlo y metió a Lucas Arce en su lugar, dos días más tarde se conoció que el marcador central había sufrido la rotura de ligamentos cruzado anterior de su rodilla derecha, lo cual tuvo que pasar si o si por el quirófano. Como es habitual en este tipo molestias, estuvo inactivo por seis meses aproximadamente y se perdió prácticamente todo el primer semestre de este año alcanzó a disputar los primeros tres partidos de la Liga Profesional.

Luego de mostrarse en sus redes sociales como iba su periodo de recuperación acompañado por el cuerpo médico del club de calle Balcarce, en el inicio de la vuelta al trabajo de cara a la Copa de la Liga se lo pudo mostrar entrenando a la par de sus compañeros. En algunos trabajos con pelotas que dispuso Daniel Oldrá no tuvo ningún inconveniente físico y el rosarino apunta a llegar en condiciones para dentro de un mes.

En caso de que está recuperado en septiembre próximo, en el noveno mes del corriente año, el Bodeguero tendrá en su agenda visitará a Lanús, después recibirá a Belgrano, viajará a Santa Fe para enfrentarse a Unión en el 15 de Abril y cerrará recibiendo a Racing. La idea principal es no apurarlo demasiado al jugador de 26 años, aunque, el defensor se encuentra cada vez más cerca de su regreso al verde césped y es una buena noticia en todos los pasillos de la Bodega.