Las declaraciones post-partido de Ecuador

Trás la victoria de la selección dirigida por Lionel Scaloni, hablaron algunos de los protagonistas de Ecuador y esto dijeron:

Ángel Mena:

-¿Sensaciones que te hayan dejado el partido?

“Un poco intranquilo porque hicimos un buen partido, aguantamos bastante bien la posesión de ellos pero lastimosamente tuvimos una desconcentración ahí y regalarle un tiro libre a Messi en esas instancias yo creo que siempre hay posibilidades de gol… Nos tocó pagar a nosotros esta vez y perder el partido pero bueno esto recién empieza.”

-Hasta el tiro libre de Messi, ¿Que balance haces y que crees que le faltó a Ecuador para ganar el partido?

-“Por ahí tener un poco más de posesión en la pelota, tratar de asociarse más pero bueno creo que ellos también hicieron bien su trabajo… Presionaban trás la perdida y no generaban espacios asique yo creo que se complicó bastante pero en líneas generales Ecuador se desempeñó muy bien pero nos tocó pagar el hacerle una falta a Leo”

Félix Sánchez Bas

- ¿Que se trató de hacer con el cambio de Kevin Rodriguez por Gonzalo Plata, era un cambio por cansancio o táctico?

- “Todos los cambios que hemos hecho por suerte han sido por decisiones técnicas y no por algo físico de los jugadores… Gonzalo estaba haciendo un buen partido y bueno él tuvo mucho desgaste, creímos que con la entrada de Kevin nos iba a dar esa capacidad de trabajo y al mismo tiempo esa velocidad que tiene para aprovechar las acciones de ataque que hemos tenido… Pero bueno tanto cómo Gonzalo cómo Kevin han tenido un buen partido hoy.”

-¿Quería preguntarle sobre un comentario en base al encuentro de Moises Caicedo?

-“Bueno cómo he dicho antes, los chicos han hecho un buen partido y Moises en particular es un chico que es muy importante para nosotros, siempre que esta con nosotros lo da todo… Ha recibido un golpe muy pronto en el partido y fue un poco condicionado pero se notaba bien para aguantar y estamos satisfechos.”

Ahora a la Tri va a tener que empezar a ganar los encuentros próximos debido a que si quieren clasificar al próximo mundial Que se disputará en Estados Unidos ya que se encuentra con menos tres puntos por la sanción de Byron Castillo.

El TAS determinó que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) efectivamente utilizó documentación falsa: “El pasaporte ecuatoriano del jugador era auténtico, la información contenida en dicho pasaporte era falsa”, indicó el fallo de noviembre pasado. “En concreto, la Formación Arbitral llegó al convencimiento de que el lugar y la fecha de nacimiento del Jugador en el pasaporte eran incorrectos, ya que nació en Tumaco, Colombia, el 25 de junio de 1995. En consecuencia, la Formación Arbitral considera que la FEF es responsable por un acto de falsificación conforme al Artículo 21, párrafo 2 del Código Disciplinario de la FIFA, incluso si la FEF no fue la autora del documento falsificado, sino que simplemente lo utilizó”.