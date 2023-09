Lionel Scaloni: "Esta camiseta, este escudo implica constantemente mejorar"

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, dió una conferencia de prensa en la que habló sobre cómo se prepara el equipo campeón del mundo para afrontar las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026. Este jueves a partir de las 21:00 la Albiceleste hará su debut ante Ecuador en el Monumental.

El oriundo de Pujato, comenzó sus declaraciones acerca de las primeras palabras que intercambió con los integrantes del equipo. "La charla con los chicos fue que lo pasado ya está, fue muy lindo, histórico, pero ahora toca seguir. El ADN es seguir peleando. Respetando a los rivales, ahora será mucho más complejo jugar contra los equipos, ninguno se puede dormir. Esta camiseta, este escudo implica constantemente mejorar. Tenemos una oportunidad buena para seguir estando bien. Tenemos una base que viene de hace tiempo y le vamos metiendo jugadores que pueden mejorar o poner en dificultad a los demás. El equipo no va a variar de lo que fueron los últimos partidos, no me dan motivos pero siempre podemos tener alguna sorpresa".

"Ahora estamos con más certezas, es lógico. Sabemos lo que el grupo lo que quiere. En esa primera lista todavía no estaba la base de ahora. Pero eso no implica tener asegurado algo, será terriblemente difícil la Eliminatoria. Queremos seguir compitiendo, atravesaremos momentos difíciles, no todo color de rosa y ahí más unidos que nunca. No esperemos que siga todo bien y el grupo sabrá sacarlo adelante, nos conocemos más" aseguró el entrenador.

Además agregó, "el equipo ha mostrado diferentes variantes. Que nos salgan a jugar diferente porque somos campeones puede ser, pero no nos cambia que siempre salimos a ser protagonistas y ganar, más allá de ser campeones, la historia indica eso, de nuestra parte no cambiará nada. A Argentina hay que jugarle siempre de una manera. La sensación de enfrentar al campeón magnifica todo".

"El ADN es competir y ganar. Es intentar venir, jugar y enojarse cuando uno no juega. Atrás hay alguien que empuja para jugar, es el primer estímulo. La historia de la camiseta dice que si no te va bien empiezan los problemas y no queremos que eso pase. Tomar un avión de tantas ahora, aun sin jugar, están felices" maniestó Scaloni.

La próxima parada de la Albiceleste es Bolivia, una rival complicado al al que se le suma la dificultad de la altura en La Paz. "En principio hacemos como la última vez, viajamos dos días y poco antes. No hay receta para ir a Bolivia, ninguno sabe qué es lo mejor, sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Primero pensamos en mañana, el que está al 100 irá, ninguno se bajará si no es por lesión o por problema".

Consultado por el valor de las entradas, Scaloni dió una respuesta que sorprendió a muchos: "Tuve que comprar 9, imaginate. ¿Cómo no las voy a pagar? Me cuesta mucho, pero no soy nadie. Por mí, que vayan gratis, pero qué puedo hacer".

"Es difícil aislarse de la euforia de la gente que ve a su gente, intentamos no contagiarnos. Jugaremos un partido muy importante, pero siempre es bueno ver a la gente feliz. Es una alegría poder volver, pero el partido no lo juega la gente, sino nosotros. Ecuador tiene un DT con una línea de juego muy marcada y lo hace muy bien. Han puesto en dificultades a enormes selecciones" expresó en relación de la vuelta del seleccionado al país.

Palabras dedicadas a jugadores especificos

Respecto a Julián Álvarez y Lautaro Martínez dijo: "No recuerdo si han jugado juntos de inicio, pero no tendría problemas. Son diferentes, Julián puede jugar más atrás, el equipo debe tener equilibrio, es difícil que arranquen los dos juntos, después puede ser. Los dos están en buen nivel y será pensando en el equipo. Lo mejor es que estén los dos tan bien y contentos".

Enzo Fernández y su posición en el Chelsea: "Es difícil analizar la nueva posición de Enzo. Todos en sus equipos juegan diferentes. Alexis también juega en otra. Nico González... En el caso de Enzo, es bueno que juegue más adelantado, tiene otras posibilidades, en el eje tiene más salida, dominio de pelota. Sacando los centrales, los demás juegan diferentes en todos los equipos y están buenas las variantes. Enzo el segundo tiempo en su equipo lo bajaron para que sea eje, puede hacer las dos".

La lesión de Lisandro Martínez: "Sufrió un problema en el pie y se operó. Sintió una molestia ahí en el último partido, por precaución, está bien, está en nosotros si lo queremos arriesgar, es una zona incómoda, hay compañeros que lo pueden hacer igual de bien, no hace falta arriesgarlo, en principio de mañana es un poco apresurado".

Messi: "Leo hablé ayer un rato, se puso a disposición. Está bien, lo veo contento, feliz, encontró un lugar en donde lo quieren. Más allá de dónde esté, él es feliz jugando al fútbol. Estamos contentos de tenerlo, está bien".

Lucas Beltrán y sus primera convocatoria : "A Beltrán lo veníamos analizando, preguntando con el cuerpo técnico de River. Es interesante, ha ido a una buena liga, nos puede aportar cosas, está con nosotros, en el plantel se le ven cosas muy interesante, tiene ganas de aprender".

Sergio Romero y la oportunidad de volver a la Selección: "Chiquito estuvo con nosotros, lo queremos. Forma parte de la historia de la Selección y tiene un gran presente. Está en el radar de los arqueros, es evidente. No lo puedo descartar bajo ningún concepto, sabe lo que es jugar en la Selección. Hoy estamos bien con los que estamos, pero nunca se sabe. Las puertas están abiertas".