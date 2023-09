La decaída en rendimiento de Newell's

Luego de empezar invictos el torneo de la Copa de la Liga Profesional, la Lepra perdió dos de los partidos más importantes de manera consecutiva. Primero con Racing en Avellaneda y luego con Estudiantes de la Plata en el Coloso.

El partido frente a la academia fue notable la baja del rendimiento sobre todo en el segundo tiempo, cuándo el equipo de Avellaneda comenzó a encontrar el juego y manejar los tiempos, Newell's no supo controlar esto y el gol de Jonathan Gómez no tardó en llegar. Luego se encontraron con el empate en una jugada aislada y con la fortuna que Gabriel Arias cometió un error sino probablemente tampoco hubiese llegado el tanto para el club del Parque.

Además, tras el empate tampoco se supo aguantar el resultado porque dos minutos más tarde y en la última jugada del encuentro, Gastón Martirena le daría la victoria a Racing. Creo que este encuentro tuvo errores mayormente por distracciones en la defensa, con un Facundo Mansilla poco decidido y Guillermo Ortiz con cierto grado de tibiesa para ir a marcar.

Imagen en la derrota de Newell's con Racing en el Cilindro

Por otro lado, en el partido con Estudiantes. La lepra tenía que ganar este encuentro para llegar bien pisado al clásico con Central este sábado, pero esto no fue así y pilcha terminó sorprendiendo a la lepra con una victoria contundente por 1 a 0 con un golazo de José Sosa, además de esto también se dio la expulsión del recién llegado Guillermo May que no midió las consecuencias y entró con una plancha innecesaria que pudo haber lesionado gravemente al rival.

Por otro lado, durante esta semana Gabriel Heinze debe poner todo a punto para el partido con Central si no quiere seguir dejando puntos en el camino que son muy valiosos en esta parte del torneo. La vuelta de Ian Glavinovich puede ser de gran ayuda para la solidez defensiva y con la suspensión de Guillermo May, el único delantero será Jorge Recalde. Recordemos que el clásico será este sábado a las 16:30h en el Gigante de Arroyito y ambos clubes van a poner todo para salir a ganarlo.