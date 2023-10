Diego Rodríguez: "Tenemos que ver el lado positivo"

Uno más y van. En la tarde del lunes, Godoy Cruz recibió a Instituto en el Malvinas Argentinas por la séptima fecha de la Copa de la Liga. Con el objetivo puesto en volver a sumar de a tres, el expreso salía a disputar el partido con la baja sensible de uno de sus mejores jugadores: Hernán López Muñóz. En su reemplazo y estrenándose como titular, ingresó Enzo Gaggi. Pero a pesar de repetir localía, el tomba no encontró su juego y empató 1 a 1 con la gloria con goles de Jonás Acevedo y Tadeo Allende, quien le anotó a su ex equipo. De esta manera, los dirigidos por Daniel Oldrá alcanzaron su ¡sexto empate consecutivo!. Una vez finalizado el encuentro, el capitán Diego Rodríguez dialogó con los medios y brindó su análisis del partido y de la actualidad del conjunto de calle Balcarce.

"Tenemos que verle el lado positivo a las cosas. Estar 7 u 8 partidos sin perder, si contamos el torneo anterior, es muy difícil. Ni los equipos grandes lo pueden hacer. Para nosotros mantener el invicto es importante. Obviamente queremos ganar para pelear arriba, pero creo que vamos por el buen camino", comenzó declarando el Ruso respecto al resultado.

Luego, se refirió al planteo del visitante y como la bodega llegó a la igualdad: "Ellos vinieron a jugar a que nos equivoquemos y salir rápido. Apostaron a eso y de esa manera encontraron el gol. Creo que se sintieron cómodos con eso. Después, en el segundo tiempo, fuimos más agresivos, lo empatamos y hasta lo podríamos haber ganado".

Sobre el riesgo de quedar afuera de la fase final producto de tantas igualdades, esto remarcó Rodríguez: "Todavía falta mucho. Si ganábamos hoy y después perdemos dos partidos seguidos, no sirve de nada. Lo importante es intentar meternos entre los cuatro mejores de arriba en las últimas fechas"

Respecto a la efectividad del rival de cara al arco de Godoy Cruz: "Hay veces que pasan esas cosas. Tenemos menos de un gol en contra por partido. Por ahí hay veces que sucede. Hay encuentros que te llegan veinte veces y no te convierten. Son momentos, hay que pasarlo y trabajar"

Consultado por si esta racha de empates afecta de buena o mala manera al plantel, esto decía el arquero: "Depende como lo queramos ver. Nosotros tratamos de verle el lado positivo. Como decía recién, es muy difícil mantener varios partidos sin perder en el fútbol argentino. Lo estamos haciendo y queremos más. Pero tenemos que estar tranquilos porque estamos haciendo las cosas bien", finalizó declarando el capitán.