El Tomba no tiene remedio: quinta igualdad en fila

No hay caso. Las chances se van diluyendo con el correr de las fechas. En estas últimas presentaciones, Godoy Cruz realiza los méritos para quedarse con los tres puntos y no está ligando demasiado, la suerte no lo estaba acompañando en su ilusión de estar en puestos de clasificación algún certamen internacional del próximo año. Sumando de a un punto de mantiene firme en colocaciones de Copa Sudamericana 2024 y en la tarde noche del lunes empató su quinto partido en fila, el equipo conducido por Daniel Oldrá estuvo a cinco minutos de abrazarse de nuevo con la victoria y casi lo pierde en la última pelota.

A pesar del cansancio lógico por la seguidilla de compromiso, tres en menos de ¡diez! días, el entrenador decidió poner en cancha al mismo once que igualó en el 15 de Abril hace unos días atrás y entre esos, Hernán López Muñoz que estuvo en duda hasta último momento debido a que estaba tocado por alguna paralitica. En la vereda de enfrente, Racing llegaba al Malvinas con la baja sensible de Leonardo Sigali en la mitad de cancha y de Aníbal Moreno en la mitad de cancha, lejos de especular, Fernando Gago mantuvo el dibujo táctico 3-4-3.

Así se presentaba la previa de un electrizante espectáculo que iba a tener varios condimentos, en los primeros minutos, el club de calle Balcarce estuvo esperando en su campo para salir rápido de contragolpe, donde dejaba que avance la última línea del elenco dirigido por Fernando Gago. La Academia en ese plan inicial era pelotazos largos para que Roger Martínez, retrocedía unos metros, el delantero colombiano se ubicaba de falso “nueve”, aunque estaba bien marcado por Federico Rasmussen y Pier Barrios, la dupla de centrales se turnaban para no dejar jugar al ex América de México.

Era una partida de ajedrez, ninguno quería arriesgar más de la cuenta, en una de las primeras chances fue un remate de López Muñoz y el “10” exigió una volada de Gabriel Arias, el arquero nacionalizado chileno se arrojo hacia su palo zurdo. De ese tiro de esquina, Tomás Conechny lo tuvo y el ex Almagro cabeceó de pique al suelo para enviar el balón por encima del travesaño. Esto provocó el fastidio de Gago en el banco de suplentes y se veía venir que iba a meter mano en el XI.

Así fue adentro Agustín Almendra antes del inicio del segundo tiempo, afuera Tobías Rubio desarmando la línea de tres hombres y cambiando el número telefónico al 4-4-2. En el complemento, el Bodeguero arrancó mejor parado en campo adversario, a los siete minutos, Tadeo Allende recibió libre cerca de la mitad de cancha y el cordobés eludió varias piernas en el camino para encontrar un hueco, el ex Instituto definió cruzado para sorprender y dejar sin chances a Arias. Uno a cero en el momento justo en el estadio provincial.

Racing reaccionó rápidamente y tuvo en los pies de Gastón Martirena y de Gabriel Rojas llegar a la igualdad, le faltó precisión en esos últimos metros. En una de las tantas jugadas polémica, Daniel Barrea estuvo a punto de darle el golpe de nocaut a los muchachos de Gago, el ex Belgrano dejo en el camino a Arias y estampaba el transitorio 2-0, pero Pablo Echavarría a instancia del asistente dos (Lucas Pardo) anularon la acción por fuera de lugar.

Desde ahí hubo un quiebre en el encuentro promediando la media hora, Thomas Galdames se le fue la pierna ante la marca de Juan Nardoni, en una primera instancia Echavarría lo amonestó al ex Unión Española. Al observar que el “5” de la Academia seguía tendido en el suelo, el árbitro internacional fue llamado por Pablo Dóvalo (estaba en el VAR) a recibir esa falta y finalmente, el hombre trasandino fue expulsado por roja directa para la sorpresa de varios.

Ante este escenario, Oldrá volvió armar los cuatro en el fondo con el ingreso de Martín Luciano, en el otro banco era otro esquema de situación, el ex DT de Aldosivi puso toda la carne al asador en los últimos minutos con Gabriel Hauche en ofensiva. Nicolás Oroz estrelló un disparo en el travesaño en tiempo de descuento y eso fue solamente un aviso, Martínez giró en el aérea, el cafetero en un toque sutil puso el 1-1 para sorprender a Diego Rodríguez, el “50” se lo notó en shock porque no se esperaba que el ex atacante de 29 años armó una jugada en solitario.

Un baldazo de agua fría para los conducidos por el Gato y compañía. Sin embargo, en el cierre de la noche recibió un guiño, tras una serie de rebote dentro del aérea Rojas vencía la resistencia del Ruso Rodríguez y era un triunfo agónico de la Academia. Pero...la tecnología volvió aparecer y detectó un offside de Hauche, el ex Argentinos Juniors tenía su pie derecho en posición inhabilitada. Fue un final no aptó para cardíaco.

Echavarría bajo el telón y le puso punto final a una nueva presentación de Godoy Cruz, donde nuevamente repitió la misma tónica de los últimos match realiza varios méritos para quedarse con los tres puntos y en tiempo de descuento se queda sin nada al igual que sucedió frente Defensa, volvió a suceder ahora ante Racing. Lo positivo, es que el Tomba no perdió contra un rival directo pensando en la lucha por estar en algún campeonato continental del próximo 2024 y continua en puestos de Sudamericana. Después de este choque, el Expreso tendrá una semana larga de trabajo antes de volver a las canchas, cuando el lunes 2 de octubre a partir de las 18:45 vuelva a ser local esta vez recibirá al siempre duro Instituto de Diego Dabove.

Síntesis

Godoy Cruz (1): Diego Rodríguez ©; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Nicolás Fernández; Tadeo Allende, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Salomón Rodríguez. DT : Daniel Oldrá

Racing Club (1): Gabriel Arias ©; Tobías Rubio, Nicolás Kozlovsky, Gonzalo Piovi; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Jonathan Gómez, Gabriel Rojas; Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Agustín Ojeda. DT : Fernando Gago

Goles : en el segundo tiempo : 7’ Tadeo Allende (GC) y 46’ Roger Martínez (RC)

Cambios : al inicio del segundo tiempo : Agustín Almendra por Tobías Rubio (RC); 13’ Nicolás Oroz por Jonathan Gómez (RC); 22’ Daniel Barrea y Manuel Guillen por Salomón Rodríguez y Lucas Arce (GC); 24’ Maximiliano Romero por Agustín Ojeda (RC); 30’ Martín Luciano por Hernán López Muñoz (GC); 38’ Gabriel Hauche por Gastón Martirena (RC) y 40’ Cristian Núñez por Tadeo Allende (GC)

Amonestados : en el primer tiempo : 38’ Federico Rasmussen (GC); en el segundo tiempo : 10’ Nicolás Fernández (GC); 33’ Maximiliano Romero (RC); 49’ Gabriel Hauche (RC) y 50’ Tomás Conechny (GC)

Expulsados : en el segundo tiempo : 28’ Thomas Galdames-roja directa- (GC)



Árbitro : Pablo Echavarría