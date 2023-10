Enzo Gaggi su primera vez desde el arranque

Sexto al hilo. Durante este último tiempo al mundo de Godoy Cruz le esta costando abrazarse con el triunfo y no está ligando, una prueba de ellos la pirueta de Tomás Conechny,, el remate del ex San Lorenzo se fue cerca del palo derecho del arco defendido por Manuel Roffo. Luego de empezar perdiendo ante Instituto por el gol anotado por Jonás Acevedo tras un error de Nicolás Fernández en la mitad de cancha, en el complemento supo llegar a la igualdad por medio de un golazo convertido por Tadeo Allende, el “11” no lo grito por su pasado en el elenco cordobés.

Una de las bajas que tuvo este encuentro fue Hernán López Muñoz, el talentoso sufrió la seguidilla de cotejos en estas últimas semanas y terminó el match frente Racing con alguna molestia física y en la igualdad contra Unión en el 15 de Abril recibió tres paraliticas. Tras confirmarse esta perdida, Daniel Oldrá apostó por Enzo Gaggi en lugar del ex River en ese número telefónico 4-2-3-1 y el ex futbolista del Volos FC de Grecia se ubico por la derecha de interior y de enlace estaba Conechny ocupando el puesto que habitualmente ocupa López Muñoz.

​ FALTA DE RITMO. Desde mayo que Enzo Gaggi no era titular, ayer sintió esa falta de encuentro. Foto: Pablo Repetto (prensa Godoy Cruz)

En su primer espectáculo de titular, el nacido en Rafaela sintió la falta de ritmo producto que no jugaba desde el arranque de mayo pasado, cuando se encontraba jugando en el fútbol europeo y no mostró una buena cara. En una de sus pocas aproximaciones, el ex Chaco For Ever metió un pase en profundidad para el “17” que encontró en el camino el desvió en la trayectoria de Juan Franco y en el rebote, Allende elevó demasiado su remate cerca del cierre del primer tiempo.

Por último, Gaggi no salió a jugar los últimos 45’ y fue reemplazado, Daniel Barrea entró por el jugador de 25 años. En este torneo, disputó apenas cuatro espectáculos y su debut fue en los últimos veinte minutos en la igualdad ante Lanús en aquella ocasión reemplazó a Bruno Leyes.