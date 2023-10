La Gloria enfrenta a Godoy Cruz para avanzar en el torneo

En su anterior presentación, Instituto empató con Independiente, 0 a 0. Sin embargo, el conjunto cordobés tiene una tarea difícil el próximo lunes a partir de las 18:45 horas en el Estadio Malvinas Argentinas cuando enfrente al difícil Godoy Cruz de la Zona B, un rival que atraviesa una racha complicada ya que acumula cinco jornadas sin conocer el triunfo. En la fecha anterior, el club mendocino terminó 1 a 1 con Racing, en un duelo electrizante en el que logró rescatar un punto importante sobre el final.





El conjunto dirigido por Diego Dabove jugó un partido cargado de polémica en el final, en el Estadio Libertadores de América. La primera parte contó con una gran cantidad de interrupciones y poco juego pero con trámite parejo de los equipos. Luego, el conjunto de Avellaneda actuó de mayor a menor.



En el complemento, creció la ambición del local con el ingreso de Martín Cauteruccio por Julio Buffarini. Pero el arquero, Manuel Roffo impidió que el Rojo avance en el marcador. Sobre el final, a los 43 minutos, se dio la polémica cuando el árbitro Darío Herrera sancionó penal para Independiente por una falta de Braian Martínez, pero al revisar la jugada en el VAR, dio marcha atrás. Luego, a los 48´, Herrera no cobró una infracción contra Alexis Canelo en el área, y con intervención del VAR nuevamente, el partido terminó sin goles.







En este torneo, el Albirrojo marcha octavo con nueve unidades dejando un saldo de 2 triunfos, 3 empates y 1 sola derrota, tiene 4 tantos a favor y recibió 2 en contra. Viene de conseguir un invicto de tres partidos en sus últimas jornadas, hizo un buen encuentro ante Talleres (0-0), venció a Colón (3-1) y se trajo un punto valioso de Avellaneda.











El equipo, claramente ha encontrado mayor comodidad al enfrentar a conjuntos de la parte alta de la tabla, donde no debe asumir todo el peso del juego. Pero, su rendimiento no ha sido suficiente para superar la posición 8 del Grupo A, quedando relegado a la mitad de la clasificación.



Pensando en el choque ante el Expreso por la fecha 7, en el entrenamiento del miércoles Dabove contó con dos futbolistas que venían con molestias físicas y ya trabajan a la par del grupo. Se trata del lateral izquierdo Lucas Rodríguez y el volante Leonardo Monje que superaron distintas lesiones.



Rodríguez tiene chances de jugar ante Godoy Cruz ante la baja de Jonathan Bay que padece un desgarro que lo mantendrá fuera de las canchas entre 10 y 15 días. El resto del equipo no variaría demasiado con respecto a las últimas formaciones.

Dale que seguimos 💪🏻🇦🇹



Enfocados en el próximo partido 👀⚔️#VamosInstituto 🔴⚪️ pic.twitter.com/BSjgTDj2bF — Instituto ACC (@InstitutoACC) September 28, 2023



El posible 11 sería: Manuel Roffo; Giulano Cerato, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón, Sebastián Corda; Gastón Lodico, Nicolás Watson, Santiago Rodríguez; Adrián Martínez.



En lo que sigue, por la fecha 8 Instituto recibirá a Gimnasia de La Plata, el domingo 8 de octubre a las 14:30 horas. El partido será más que importante al ser un rival directo en la lucha por permanecer en la categoría.