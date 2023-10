El Tomba y una nueva paridad al cuaderno

Supero un registro histórico. No hay remedio que valga. Sumando de a una unidad así está siendo esta Copa de la Liga de Godoy Cruz, donde continua invicto y los puntos obtenidos fueron puros empates, en la tarde noche del lunes en un falso clásico quedó en tablas frente al duro Instituto que llegaba a Mendoza con una sola primicia: no perder para seguir cosechando para zafar de la zona roja. Sin la presencia de Hernán López Muñoz, el equipo conducido por Daniel Oldrá extrañó más de la cuenta al ex River por lo que significa en el medio campo, en su lugar estuvo Enzo Gaggi, una de las caras nuevas del último mercado de pases no tuvo una buena carta de presentación de local.

La filosofía no sufrió modificación y el Gato mantuvo el número telefónico 4-2-3-1 a pesar de las ausencias (la otra fue Thomas Galdames, expulsado contra Racing). En la vereda de enfrente en el conjunto dirigido por el conocido Diego Dabove se paro 4-4-2 ordenado en su campo para salir rápido de contragolpe y era lastimar a la espalda de los laterales.

Fue un cerrado encuentro, no se registraron demasiadas llegadas solamente algunas aproximaciones del Bodeguero que dependía de la creatividad de Tomás Conechny y no podía lastimar el arco defendido por Manuel Roffo, el ex arquero de Tigre, entre otros demoraba en cada salida del fondo. Cuando el reloj marcaba 27’ de ese primer tiempo, Nicolás Fernández se durmió en el medio y el volante uruguayo encerrado con la presión de dos hombres del elenco cordobés quiso tirar un lujo para entregársela a Adrián Martínez.

En un manual de contragolpe, Martínez abrió rápidamente para la derecha para encontrar a Jonás Acevedo y el ex Patronato rompió los tres caños de Diego Rodríguez para estampar el transitorio 1-0 en el Malvinas. Golazo y volver a empezar.

Tras la apertura del marcador bajo un aliento incondicional de su gente, el club de calle Balcarce buscó reaccionar primero a través de un cabezazo desviado de Conechny y después un disparo de media distancia de Tadeo Allende que no contó con suerte en un desvío en el camino. Justamente, el “11” lo tuvo y en un mano a mano imperdible elevó demasiado la trayectoria del balón antes de bajar el telón de ese primer capítulo.

CUMPLIÓ LA LEY DEL EX. Tadeo Allende no gritó su golazo por su pasado en Instituto, el extremo convirtió su tercer tanto en esta Copa de la Liga. Foto: Diario Uno

De cara al segundo tiempo, Oldrá pateó el tablero poniendo más peso en ofensiva adentro Daniel Barrea por el apagado Gaggi y cambio el diseño inicial del 4-2-3-1 al 4-2-4 al momento de atacar, el ex Belgrano entró de gran manera y se fue desinflando de a poco. Más adelantado en el campo y buscando cuanto antes llegar al empate que finalmente llegó, a los diez minutos Lucas Arce nuevamente tocó para Allende al igual que en anterior fecha y el atacante nacido en Mina Clavero clavó un golazo para sorprender a Roffo.

Como había avisado durante la semana en declaraciones, cumplió con la “ley del ex” debido a que empezó su carrera en la Gloria. En el plan de Instituto tuvo que adelantar sus líneas y ya era el momento del golpe por golpe, el famoso gol gana, a pesar que el entrenador del dueño de casa buscó solución desde el banco con los ingresos de Enzo Larrosa y Agustín Valverde algo que no cambio demasiada la tónica del compromiso.

El Tomba entró en el terreno de la imprecisión, se destacó algunas subidas por el carril izquierdo de Manuel Guillen o una pirueta en la última pelota de Conechny, el ex Almagro otra vez no contó con esa cuota de suerte y en este caso se fue rozando el palo derecho de Roffo, el ex Boca ya estaba totalmente vencido porque estaba tapado por varios futbolistas en el camino. Los seis minutos adicionados por Nicolás Lamolina no le alcanzaron a Godoy Cruz que volvió a quedarse con un punto con gusto amargo en la boca y no puede salir de su extensa sequía ya lleva seis empates de forma consecutiva, en medio de este escenario es que al cierre de la séptima fecha del torneo continua en ubicación de Copa Sudamericana con 50 unidades estando solamente a tres de Defensa y Justicia, el último que estaría sacando boleto a la Copa Libertadores.

Síntesis

Godoy Cruz (1): Diego Rodríguez ©; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Manuel Guillen; Bruno Leyes, Nicolás Fernández, Tadeo Allende, Enzo Gaggi, Tomás Conechny y Salomón Rodríguez. DT: Daniel Oldrá

Instituto (1): Manuel Roffo; Juan Franco, Ezequiel Parnisari, Fernando Alarcón ©, Lucas Rodríguez; Matías Romero, Nicolás Linares, Gastón Lódico, Jonás Acevedo; Braian Cuello y Adrián Martínez. DT : Diego Dabove

Goles : en el primer tiempo : 27’ Jonás Acevedo (I) y en el segundo tiempo : 10’ Tadeo Allende (GC)

Cambios : al inicio del segundo tiempo : Daniel Barrea por Enzo Gaggi (GC); 15’ Gabriel Graciani y Santiago Rodríguez por Matías Romero y Braian Cuello (I); 31’ Roberto Bochi y Sebastián Corda por Gastón Lódico y Lucas Rodríguez (I); 33’ Enzo Larrosa y Agustín Valverde por Salomón Rodríguez y Bruno Leyes (GC) y 38’ Luciano Aued por Jonás Acevedo (I)

Amonestados : en el primer tiempo : 43’ Tomás Conechny (GC) y 43’ Lucas Rodríguez (I); en el segundo tiempo : 13’ Juan Franco (I); 16’ Manuel Roffo (I); 23’ Gastón Lódico (I); 29’ Bruno Leyes (GC) y 34’ Manuel Guillen (GC)

Expulsados : no hubo

Árbitro : Nicolás Lamolina