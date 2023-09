Bruno Leyes: "Seguro será un partido duro que se definirá por detalles"

Este viernes, Bruno Leyes conversó con los colegas del programa Ídolos y Anónimos que transmite Radio Jornada y explicó lo que dejó el empate sin goles con Unión, en la fecha pasada por la Copa de la Liga.



"No pudimos ganar, era lo que fuimos a buscar y eso nos genera bronca" , admitió el mediocampista del Tomba.



📊Bruno Leyes vs Unión:



➜ 1º en recuperaciones [10]

➜ 1º en entradas completadas [3]

➜ 1º en pases largos acertados [4]



21 años.🔝 pic.twitter.com/xf5AA7xFN3 — FutbolScan (@futbolscan) September 21, 2023



Leyes es uno de los grandes jugadores del Bodeguero, se formó en las inferiores del club, debutó en Primera hace dos años y acumula 67 encuentros con la camiseta de Godoy Cruz . Sabe que el equipo puede romper la racha de empates que acarrea y más, si juega en casa el próximo lunes. "Nosotros nos estamos haciendo fuerte de local, asi que nos estamos preparando de la mejor manera", contó.



Y reveló cómo es la preparación: "Ahora, estamos trabajando con kinesiólogos y preparadores físicos para llegar de la mejor manera al lunes", donde el equipo mendocino enfrentará a Racing por la fecha 6 del torneo.



De cara al encuentro en el Malvinas Argentinas, el jugador de 21 años, sostuvo que: "Seguro será un partido duro tanto para nosotros como para ellos. Seguro se definirá por detalles, el que esté más concentrado se llevará la victoria".

El capitán

Diego "Ruso" Rodríguez, en diálogo con Puede Pasar de DSports Radio, se refirió al momento en que el plantel le pidió a Daniel Oldrá que continúe al mando del Expreso por su gran campaña en la última temporada.



"Le insistimos bastante a Oldrá para que se quede como técnico", reveló el arquero y referente de Godoy Cruz.



El capitán también reflexionó que desde el lugar que ocupan como jugadores y el reconocimiento que reciben del público, su tarea debe ser de solidaridad y empatía. "Como deportistas y con el nivel de exposición que tenemos hay que ayudar a los demás", afirmó.



No suelo publicar el mismo día de los partidos, pero la emoción de ver a Alejo en la cancha ya recuperado de su problema de salud me generó ganas de hacerlo para dedicarle este posteo.

Hoy empatamos pero igual se festeja porque Alejo ganó una dura batalla. Vamos campeón! 💙🤍 pic.twitter.com/U0WPdg1XHM — Diego Rodriguez (@RusoRodriguez) September 18, 2023

Tras el 0-0 del Tomba como visitante, buena onda entre la gente de Unión y el Ruso Rodríguez: fotos y hasta regalo de guantes a la tribuna. pic.twitter.com/TNwTcb1iiQ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2023



Sobre la llegada de una camada de futbolistas jóvenes a Primera en el fútbol argentino, donde el Expreso no es la excepción, sostuvo: "Los chicos de ahora no son los de antes. Yo estaba desesperado porque me pelen. Era demostrar que estaba en Primera División. Hoy si haces eso pueden perder la confianza incluso".



Consultado sobre su presente en el club, admitió sentirse en un buen momento: "En Godoy Cruz estoy cómodo, tranquilo, a gusto. Se dieron un cúmulo de cosas para disfrutar más del fútbol".



Si bien el Ruso se fue con un sabor amargo tras el empate 0 a 0 con el Tatengue en Santa Fe, durante la quinta jornada. En un mensaje de aliento al equipo y pensando en lo que viene, el duelo ante Racing en Mendoza, expresó ayer que está convencido de que con esfuerzo y sacrificio, el Bodeguero puede conseguir lo que se propuso a comienzos de año: clasificar a una Copa internacional.