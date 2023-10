Angelito, el nombre que preocupa a la Scaloneta

Hace un rato, Lautaro Martínez le ganó la pulseada a Nicolás Otamendi y Ángel Di María en duelo de campeones del mundo, el Inter venció por la mínima diferencia al siempre difícil Benfica por el único gol anotado por Marcus Thuram. En este encuentro, el ex delantero de Racing se quedó con el premio mejor jugador del match, aunque desperdicio varias chances bajo los tres palos defendido por Anatolli Trubin y estuvo cerca en varias oportunidades no ligo por algunos remates estrellados al poste de la portería del arquero ucraniano.

Una de las más clara en el segundo tiempo, dejo en el camino a Trubin y cuando estaba a punto de gritarlo en la línea apareció el pie salvador de Otamendi, su compañero en el equipo conducido por Lionel Scaloni se lo impidió. Sin embargo, la nota en este cotejo la dio Di María en los últimos diez minutos en una de sus clásicas jugadas de picar al vació cayó ante la marca de Hakan Calhanoglu y rápidamente solicitó el cambio, en su lugar ingreso David Jurasek, en el primer tiempo había estrellado casi convierte un olímpico y su remate se estrelló en el travesaño.

Luego de sentarse en el banco de suplentes al ex Real Madrid se le colocó hielo en uno de sus isquiotibiales y en las próximas horas, el ex jugador surgido en las inferiores de Rosario Central se le realizará estudios médicos correspondientes. Hasta el momento, Scaloni no dio a conocer la nómina de convocados para los compromisos contra Paraguay (12/10) y frente Perú (17/10) por la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias, el atacante depende de un hilo si estará o no presente para estas funciones.

Cabe recordar que el futbolista de 35 años, entró en el segundo tiempo en el debut ante Ecuador (reemplazó a Nicolás González) y fue el capitán en la goleada en el Hernando Siles de La Paz a raíz de la ausencia de Lionel Messi. En este último choque dio las asistencias en los tantos de Enzo Fernández y Nicolás Tagliafico.