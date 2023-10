Augusto Batalla vs Diego "Ruso" Rodríguez: Duelo de capitanes

Este jueves a partir de las 17:00 Godoy Cruz recibirá en el estadio Malvinas Argentinas a San Lorenzo por la fecha 9 de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Ambos equipos llegan de ganar su último encuentro, por una lado el Tomba cortó su racha de empates y sigue invicto al vencer 1-0 a Estudiantes y por el otro, el Cuervo superó 1-0 a San Martín de San Juan en los Cuartos de Final de la Copa Argentina. Aunque por la Copa de la Liga, el conjunto de Darío Insúa cayó 3-0 ante Newells y no consigue ganar desde la primera jornada. Un punto en común entre los dos equipos, es que en este segundo semestre han terminado varios partidos igualados en cero o 1-1, esto en gran parte se debe a que sus arcos están cuidados por dos grandes arqueros que en cada encuentro tienen una o dos atajadas destacadas que valen un punto.

Augusto Batalla

Surgido en River, el capitán del Cuervo fue el arquero menos goleado del Torneo de la Liga Profesional de este año, sólo recibió nueve goles. Disputó 22 encuentros de 27 fechas jugadas y mantuvo su arco invicto en 14 partidos, logrando así una efectividad del 63,6%.

En lo que va de la Copa de la Liga, el portero de 27 años de edad jugó todas las fechas pasadas, recibió 8 goles y mantuvo en tres oportunidades la valla invicta. En cuanto a la Copa Argentina Batalla no recibió goles en los cuatro partidos que jugó, mientras que en la Copa Sudamericana disputó diez encuentros, recibió ocho goles y logró mantener el arco en cero en seis duelos.

Antes de llegar al Ciclón en 2021, Batalla pasó por Atlético Tucumán, Tigre y los clubes de Chile La Calera y O'Higgins. En el Millonario no solo debutó sino que también formó parte del equipo que obtuvo los títulos de la Copa Libertadores 2015, la Copa Argentina y la Recopa Sudamericana 2016 (únicas dos en las que sumó minutos), y la Copa Argentina 2017. Está a préstamo en la institución de Boedo y tiene contrato hasta fines de Diciembre, cuando finalice este periodo el club evaluará si le comprará su pase a River.

Diego "Ruso" Rodríguez

El "Ruso" llegó al Tomba en el año 2022 desde Panaitolikos, equipo de Grecia, y aunque no lleva mucho tiempo en el club se ganó el cariño del hincha tombino, la cinta de capitán y es un referente dentro del campo de juego. En la LPF tuvo un porcentaje de efectividad del 30,8% ya que en 8 de 26 partidos jugados no lograron vencerlo. No solo es bueno atajando, sino que también lo es pateando penales, convirtió tres tantos en el torneo pasado desde los 12 pasos. Sumó ante Arsenal, Lanús y Boca.

Hasta el momento, en la Copa de la Liga Profesional mantuvo la valla invicta en cuatro de los ocho partidos que disputó y recibió un total de seis goles.

El guardián de los tres palos de 34 años de edad surgió en Independiente de Avellaneda y disputó 105 partidos en el Rojo. También pasó por Rosario Central, Central Córdoba y Defensa y Justicia, aunque en este último no sumó minutos. En el extranjero vistió la camiseta del Elche de España, Panaitolikos de Grecia y el JEF United Chiba de Japón.