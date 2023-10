Triunfo histórico de Belgrano y es líder de la zona B

La noche cordobesa se tiñó en una luz y un grito eterno celeste. Desde el recibimiento al equipo hasta pasadas horas de terminado el partido. Un triunfo que quedará en los libros de la historia más pura del fútbol argentino.

Con goles de Passerini por duplicado, Barinaga y Rolón, Belgrano derrotó 4 a 3 a Boca -Benedetto y Merentiel también de a dos- y se transformó en el único puntero de la zona B a falta de seis fechas.

Los tres puntos lo metieron en zona de Copa Sudamericana y si tenemos en cuenta que los campeones de los torneos argentinos van liberando cupos en la tabla anual, el conjunto de Farré podría estar, hipotéticamente, a tres puntos de la Copa Libertadores.

Resumen

La intensidad fue la clave del encuentro. Apenas comenzó el encuentro, el local se encontró con el gol. Sánchez pateaba de zurda desde fuera del área, Passerini encontraba el rebote de García y con un bello pie a pie lo despistó al arquero y solo tuvo que empujarla con la zurda al fondo de la red. Solo dos minutos y ya Belgrano se ponía en ventaja.

Pasaron los minutos, Boca empezó a crecer desde el dominio y llegó el empate. Medina desbordaba por la banda derecha, colocaba un centro pasado para Benedetto que solo tuvo que acomodar su pie derecho para sellar la paridad en Alberdi. Le duró un cuarto de hora la alegría a Belgrano.

No solo llegó el empate sino que el equipo de La Ribera pasó al frente en el marcador. Jugada idéntica, resultado idéntico. Saracchi recibía un pase excelso de Benedetto y tiró el centro de zurda para Merentiel que la empujó con facilidad. La noche parecía complicarse para el local.

El partido recién acumulaba 30 minutos y ya había tres goles. Y Boca lo tuvo para liquidar. Benedetto se metió entre los centrales, se fue mano a mano con Losada y la picó con muchísima categoría, pero para suerte de los 33.00 "piratas", el balón dio en el travesaño y quedó en manos del bueno de Losada. La "B" todavía estaba en partido.

Y mire si no estaba en partido que solo cuatro minutos después, Barinaga, tras tiro de esquina de Sánchez, anticipó a Benedetto en el área chica y empató las cosas en el marcador. La pelota rebotó levemente en el ex América de México y eso pudo haberle cambiado el destino original.

Pero no todo iba a quedar así antes del entretiempo. Valentini le obsequió una pelota a Sánchez que desbordó por derecha, centró al medio para Passerini y el "alcalde" la paró de zurda y le rompió el arco a Javi García para decretar nuevamente la victoria parcial para el combinado de Farré.

Para los hinchas de Belgrano y Boca, un partido olvidable por los nervios y el sufrimiento, para el neutral fue diamante en bruto.

Resultado parcial 3 a 2 para el "pirata" y ya se acercaba el final del primer tiempo. Pero Rolón tenía un plan. El ex Boca no tuvo un buen paso por la institución "azul y oro" y es por esto que recaló a préstamo en el "celeste". Y no solo que jugó un partido excepcional, sino que a los 46' se despachó con el último gol de la noche.

Otra vez Sánchez centró desde la esquina, la pelota le quedó de regalo a Rolón que dominó como pudo y la "cacheteó" de zurda para festejar el último grito de Belgrano en la noche.

La segunda mitad estuvo más apagada. El conjunto local probablemente iba a salir a esperar para mantener el resultado hasta el final. Pero no lo pudo hacer por mucho tiempo porque Merentiel metió una "patada descendente" tras centro de Zeballos y anotó el 4 a 3 definitivo.

Boca intentó por todos lados, buscó de todas las formas pero no pudo penetrar los muros de soldados celestes que defendían el arco de la isla de los patos.

Belgrano lo aguantó como nunca, sufrió como siempre y se quedó con la victoria en casa.

La continuidad

Belgrano va a visitar a Defensa y Justicia el próximo lunes a las 20:00 en Florencio Varela. Tendrá casi una semana de descanso para el próximo duelo.

Con el triunfo ante el finalista de la Copa Libertadores, la "B" es el único puntero de la zona B de la Copa de la Liga. Es uno de los dos invictos del torneo y es el que mejor diferencia de gol tiene.

Los dirigidos por Almirón tendrán un duelo clave ante Talleres el próximo domingo. Será por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el Malvinas Argentinas, en Mendoza, a las 21:10.

El "xeneixe" suma 7 puntos en la Copa de la Liga y no parece no poder remontar el mal rendimiento en el torneo local. A pesar de estar en la final de la Copa Libertadores, a Boca le cuesta y mucho el torneo local.

Formaciones

Belgrano (4): Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy y Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Esteban Rolón, Santiago Longo y Facundo Lencioni; Matías Marín y Lucas Passerini.

Suplentes: Vicentini, Diarte, Moreno, Meriano, Rojas, Facello, Pastrán, García, Schiappacasse, Palavecino, Miño y Amaya.

DT: Guillermo Farré

Boca (3): Javier García; Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini y Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Ezequiel Fernández y Valentín Barco; Miguel Merentiel y Darío Benedetto.

Suplentes: Romero, Weigandt, Anselmino, Roncaglia, Rojo, Bullaude, Taborda, Ramírez, Zeballos y Janson.

DT: Jorge Almirón

Incidencias

Goles: Passerini 2' (Bel), Benedetto 19' (Boc), Merentiel 29' (Boc), Barinaga 34' (Bel), Passerini 38' (Bel), Rolón 45+1' (Bel) y Merentiel 57' (Boc).

Tarjetas amarillas: Passerini 3' (Bel), Merentiel 44' (Boc), Valentini 71' (Boc), Losada 72' (Bel) y Rojo 90+3' (Boc).

Tarjetas rojas: -

Cambios: Zeballos por Campuzano 55' (Boc), Janson por Zeballos 63' (Boc), Meriano por Rolón 70' (Bel), Facello y Schiappacasse por Lencioni y Passerini 76' (Bel), Rojo y Bullaude por Valentini y Fernández 81' (Boc) y Rojas y García por Marín y Barinaga 87' (Bel).

Datos

Estadio: Julio César Villagra

Árbitro principal: Nazareno Arasa

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Gabriel Araujo

VAR: Facundo Tello

AVAR: Emanuel Ejarque