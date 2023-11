La Scaloneta observa para el Calcio

Afinando el lápiz. Así está en los últimos días, Lionel Scaloni como es una costumbre del DT nacido en Pujato no da ninguna pista o mantiene el silencio bajo siete llaves es una de las tradiciones de su ciclo como director técnico de Argentina. En las próximas semanas se conocerán los convocados de los campeones del mundo para los últimos partidos de este año en la continuidad de su camino rumbo a la próxima cita mundialista de 2026, en la agenda tiene compromisos contra Uruguay (16/11) en la cancha de Boca y días más tarde frente Brasil (21/11) en el Maracaná de Río de Janeiro.





Durante las últimas horas trascendió que el cuerpo técnico está siguiendo de cerca la actualidad de Valentín Castellanos y Matías Soulé, ambos de buen presente en la Serie A de Italia. En caso del primero, el delantero se convirtió hace poco en nueva cara de la Lazio y en este último tiempo lleva jugado nueve espectáculos (convirtió un gol), el mendocino tiene experiencia de haber estado en las juveniles y fue parte del plantel que se consagró campeón de los Preolímpicos 2020 que se llevaron acabó en Colombia.

Aún no recibió el llamado del elenco mayor, en algún mercado de pases sonó para ser nueva incorporación de River, donde finalmente quedó todo en un simple rumor. Cabe recordar que, jugando en Girona, en abril pasado le hizo un póker al poderoso Real Madrid y fue una de las tardes soñadas para el nacido en Villa Nueva.

Por otra parte, otro de los nombres que asoma es Matías Soulé,, el ex atacante de la Juventus que vive un increíble momento en la Serie A con los colores del Frosinone. El oriundo de Mar del Plata lleva jugado nueve cotejos y facturó cinco conquistas en total, en los últimos días fue tendencia porque es del interés de Luciano Spalletti-adiestrador de Italia- y rompió el silencio al ser consultado por esta situación: “Italia quiere convocarme, pero esto esperando a Argentina” aseguró en declaraciones ante los medios.

Este apellido es uno de los denominados “Europibes” y fue uno de los pocos que lo cedieron para el pasado Mundial Sub 20 que se organizó en nuestro país, el jugador surgido en las inferiores de Vélez Sarsfield tuvo algunos entrenamientos con Lionel Messi y compañía (en noviembre de 2021 y marzo de 2022). Se viene la última doble fecha FIFA de este año, Scaloni ya está en los últimos detalles previo a presentar la lista final, a diferencia de las veces anteriores esta vez no la hará en conjunto con el Sub 23 de Javier Mascherano debido a que realizará una gira por Japón para disputar una serie de amistoso con el país local.