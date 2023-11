Diego Placente cumplió con el combo en el clásico

“Queríamos esa revancha y pudimos hacerlo” comentó un satisfecho, Diego Placente tras el pase a las semifinales de la Copa del Mundo Sub 17, donde Argentina goleó 3-0 a Brasil con un hat-trick de Claudio Echeverri, la joya de River fue la figura en Jakarta, la próxima parada de los pibes será el martes desde las 6:00 de la mañana de nuestro país ante Alemania en búsqueda de clasificar por primera vez a una final de este certamen. En una nueva ilusión, los juveniles habían arrancado este torneo con algunas dudas, después de que debutó con una dura derrota (1-2) en manos de Senegal, en este último tiempo cambio de escenario para estar solamente a dos cotejos de la primera estrella en este ámbito.

Una de las principales notas, Placente tiene antecedente en su etapa como futbolista por algún pasado en las categorías menores y en el Mundial de 1997 que se llevó acabó en Malasia, el ex lateral formó parte del plantel conducido por José Pekerman que se coronó campeón en este año. Fue titular en el compromiso por la llave de los ocho mejores y justamente frente la Verdeamarela en este registro, el combinado nacional se impuso por 2-0 con goles anotados por Lionel Scaloni (actual DT de la Mayor) y Martín Perezlindo.

En este torneo, el ex Argentinos Juniors entre otros jugó los siete encuentros y no anotó ningún gol solamente repartió una asistencia en su cuenta personal. La Albiceleste tiene la ilusión intacta de dar la primera vuelta olímpica en sus registros en la historia de la cita mundialista Sub 17.