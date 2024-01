Sufre, el Jefecito: Malatini el pasajero que no se subirá al avión rumbo a Venezuela

Golpe inesperado. Ya queda menos de una semana, solamente días separan a la Selección Argentina de cara a uno nuevos Preolímpicos donde en suelo venezolano buscará asegurarse una de las dos plazas a los Juegos Olímpicos de París hace unos días atrás, tras el amistoso frente Argentinos Juniors en el predio de Ezeiza se anunció de manera oficial la nómina de los 23 futbolistas citados por el ex volante central. En la misma hay varios jugadores que tiene rodaje en la máxima categoría entre esos se destacan la aparición de Valentín Barco o la inclusión a último momento de Claudio Echeverri.

Entre los defensores convocados por el DT nacido en Santa Fe se encuentra Julián Malatini de buena temporada 2023 defendiendo los colores de Defensa y Justicia, siendo uno de los caudillos del fondo de la defensa del conjunto dirigido por Julio Vaccari. Hace unas horas confirmaron distintas fuentes que el ex Talleres fue transferido al Werder Bremen (puede ser compañero de Rafael Santos Borré -se trabó su posible arribo al Inter del Porto Alegre-) y la institución de la Bundesliga le compró la totalidad de su pase en los próximos días firmará su contrato por cuatro años.

Sin embargo, el hombre de 22 años es casi un hecho que no estará presente en el Preolímpico a raíz que el elenco de Ole Werner no lo cederá a este torneo y será una dura piña a la ilusión de la Albiceleste. Según dieron a entender diferentes fuentes, el nacido en General Cabrera ya abandonó la concentración para emprender viaje rumbo al viejo continente reglamentariamente no puede ser reemplazarlo en la nómina y todo parece indicar que Argentina contará con 22 jugadores a disposición.

Por último, en el ensayo de hace unos días atrás frente Lanús en la Fortaleza, Malatini disputó el segundo cotejo y fue el autor de uno de los goles en el empate 1-1. Ahora, desde la AFA emitieron un duro comunicado sobre la situación del marcador central apuntando a él y al accionar del club de Florencio Varela.