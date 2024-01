Messi y un clásico en estos últimos años

No hay dos sin tres. Una vez más, Lionel Messi volvió a quedarse con el premio The Best como al mejor jugador del mundo esta distención que se llevó acabó este año en Londres, Inglaterra nuevamente se quedó con este trofeo al igual que sucedió en las ediciones 2019 y 2022 respectivamente, en esta ocasión fue con sabor especial. Por primera vez, el capitán de la Selección Argentina decidió no asistir al evento como lo venía haciendo en los últimos años, el principal motivo de su ausencia decidió priorizar la pretemporada con el Inter de Miami y se quedó en Estados Unidos bajo las órdenes de Gerardo Martino.

En una pareja terna, el ex Barcelona venció a dos pesos pesados como Erling Haaland (Noruega) del Manchester City y Kylian Mbappé (Francia) del París Saint Germain ex compañero de Leo en el elenco parisino. Además, en el rubro entrenador, Pep Guardiola ganó al mejor director técnico de la temporada pasada, Sarina Wiegaman a la mejor DT femenina, mientras que Ederson se quedó con el de mejor arquero, Mary Earps mejor arquera y Aitana Bonmatí a la mejor futbolista.

Como si esto fuera poco, el atacante de 36 años fue incluido en el XI de gala de la organización: Thiabaut Courtouis (Bélgica/Real Madrid); Kyle Walker (Inglaterra/Manchester City), John Stone (Inglaterra/Manchester City), Rubén Dias (Portugal /Manchester City); Bernardo Silva (Portugal/Manchester City), Jude Bellingham (Alemania/Borussia Dortmund/Real Madrid), Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City); Haaland (Noruega/Manchester City), Mbappe (Francia/París Saint Germain), Messi (Argentina/París Saint Germain/Inter de Miami) y Vinicius Junior (Brasil /Real Madrid). Messi sigue cosechando logros para su vitrina personal.