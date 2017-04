De mutuo acuerdo

Google Plus

Se veía venir en los últimos días luego de los malos resultados obtenidos en ésta segunda rueda. El empate ante Juventud Unida de Gualeguaychú el día viernes fue la gota que rebalsó el vaso. En horas del día domingo, la dirigencia de Atlético Paraná acordó con Darío Ortíz la rescisión de su contrato al no poder revertir la situación del equipo en estos meses. En su cuenta de Facebook, José Cáceres, presidente del club, confirmó la salida del entrenador:

"Quiero comunicarles por este medio que desde ayer hemos mantenido charlas y reuniones maratónicas, especialmente este domingo sobre la realidad deportiva de nuestro querido Atlético Paraná y hemos llegado a un acuerdo mutuo con el Indio Ortiz para realizar un cambio en la conducción técnica de nuestro equipo que milita en el Nacional B".



Destaco la predisposición permanente de un hombre noble, al igual que su equipo de trabajo, como lo es Darío Ortiz.



Esto es futbol y los resultados son determinantes, he realizado cientos de consultas con socios, colaboradores y compañeros de la Comisión Directiva y el resultado es la necesidad de rescindir con Dario y tratar de encontrarle la vuelta a un plantel de buenos jugadores, que supongo que serán conscientes de la realidad que atraviesa nuestro club, y más aún teniendo en cuenta que con nosotros tienen la tranquilidad de saber que mes a mes estarán cobrando sus sueldos como correspondería en cualquier club (aunque NO en todos pase lo mismo, como debería ser), y que esperamos que esa "tranquilidad" no se transforme en un "relajamiento " en el buen sentido de la palabra, y que seamos todos conscientes de lo que nos estamos jugando para mantener el club en la categoría!



Ortiz se ha portado como un caballero y tendrá nuestras mejores referencias para quien nos quiera consultar. Pero creemos necesario entender que se ha cumplido un ciclo y que los resultados mandan.

Nuestro mensaje también está dirigido a los integrantes del plantel, ya que nosotros como dirigentes hacemos nuestra parte, como corresponde, y necesitamos una actitud y el futbol necesario para revertir esta situación a falta de 21 fechas de las cuales en una quedaremos libres.



Nos duele la situación, pero son decisiones que los dirigentes debemos tomar. En el transcurso de este lunes estaremos comunicando quienes serán los encargados de asumir tamaña responsabilidad en la conducción técnica, y a poner toda la esperanza en ellos y sobre todo en la entrega de los futbolistas que seguramente dejarán el alma en el campo de juego. Todos estaremos pendientes de su compromiso con un club que nunca les ha fallado en nada.

Aguante la familia Decana. Gracias por su compromiso y tolerancia. Y ahora, como siempre, vamos a hacer el aguante.

Abrazo para todos!!!!"