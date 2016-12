No se 'Quema'

Google Plus

Huracán: MARCOS DÍAZ; CARLOS ARAUJO, MARIO RISSO, MARTÍN NERVO, LUCAS SOSA; MATÍAS FRÍTZLER, MARIANO GONZÁLEZ; JAVIER IRITIER, PATRICIO TORANZO, ALEJANDRO ROMERO GAMARRA; y DAVID DEPETRIS. DT: RICARDO CARUSO LOMBARDI. SUPLENTES: MATÍAS GIORDANO; NICOLÁS ROMAT; JULIO ANGULO, DANIEL MONTENEGRO, MAURO BOGADO, LUCAS CHACANA; GERMÁN LESMAN.

Colón: JORGE BROUN; LUIS CEBALLOS, GERMÁN CONTI, GUILLERMO ORTÍZ, IVÁN TORRES; PABLO LEDESMA, GERÓNIMO POBLETE, FIDENCIO OVIEDO, NICOLÁS SILVA; NICOLÁS LEGUIZAMÓN e ISMAEL BLANCO. DT: PAOLO MONTERO. SUPLENTES: JORGE CARRANZA; EMANUEL OLIVERA; ADRIÁN BASTÍA, JUAN BAUZA, CHRISTIAN BERARDI; MAURO DALLA COSTA y TOMÁS SANDOVAL.

MARCADOR: PT: 24' IVÁN TORRES (C). ST: 18'' DAVID DEPETRIS (H), 81' CHRISTIAN BERNARDI (C) y 93' NICOLÁS LEGUIZAMÓN (C)

ÁRBITRO: HÉCTOR PALETTA

INCIDENCIAS: AMARILLAS: 16' IVÁN TORRES (C) y 62' JORGE BROUN (C). CAMBIOS: LUCAS CHACANA, JULIO ANGULO y GERMÁN LESMAN por MARIANO GONZÁLEZ, PATRICIO TORANZO y DAVID DEPETRIS (H). EMANUEL OLIVERA, CHRISTIAN BERARDI, y ADRIÁN BASTÍA por IVÁN TORRES, GERÓNIMO POBLETE y GUILLERMO ORTÍZ (C).