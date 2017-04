Tras la victoria ante el 'Arse', habló Vivas

Google Plus

Foto: Archivo

Estudiantes de La Plata enfrentó el domingo por la tarde a Arsenal de Sarandí en el Estadio Ciudad de La Plata, en lo que fue victoria para el conjunto pincharrata por 2 a 0 con tantos de Javier Toledo y Augusto Solari, uno en cada tiempo. Tras lo que fue la victoria albirroja, el DT Nelson Vivas se acercó a la sala de prensa para dialogar con los presentes.

Comenzando la conferencia de prensa, Vivas, quien cumplió ya un año como DT de la Primera División, enfocado plenamente en el encuentro, declaró quedar conforme con el rendimiento del equipo y posteriormente añadió: ''Los primeros veinte minutos del partido fueron lo que más se aproxima al rendimiento que buscamos'', tiempo donde pareció volver el Estudiantes del semestre anterior.

Posteriormente, en referencia a las buenas actuaciones de los jugadores en general, el ex jugador de la selección nacional dijo: ''Mariano (Andújar) volvió a mostrar la solidez que normalmente nos da, Augusto (Solari) jugó un buen partido, Dubarbier hasta que estuvo físicamente bien también lo hizo, pese a que hacía mucho que no jugaba''. También destacó el partido de Lucas Rodríguez, declarando ser una alegría para ellos pese al cansancio que arrastran tras las competencias con el Sub 20.

''El equipo necesitaba este triunfo, llegar a los 34 puntos como lo hemos conseguido, teniendo en cuenta el resultado de los que están en el pelotón de arriba (Newell's, San Lorenzo). Ha habido momentos donde demostramos estar capacitados para generar mejor juego, desde la posesión, hasta crear situaciones de riesgo en el arco contrario, pero siempre con la ambición de mejorar'' sentenció Vivas.

Cerrando la conferencia de prensa, respondiendo acerca del estado de Sebastián Dubarbier y Augusto Solari (quienes fueron reemplazados por distintas molestias), Vivas aclaró que 'terminaron sanos' y añadió: ''A Augusto veíamos que era preferible sacarlo, ya con el 2-0 a favor, y Dubarbier se acalambró, pero están sanos los dos''.

En abril se viene una seguidilla importante de partidos para el equipo, entre Copa Libertadores y Torneo local. Sin descanso entrenará el lunes, para viajar el miércoles hacia Mar del Plata, y enfrentar a Aldosivi el próximo miércoles, con muchas chances de poder llevar público visitante.