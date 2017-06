El imbatible bajo los tres palos

Google Plus

El Tomba tiene la difícil tarea de encontrar rápidamente sustituir a su principal figura se trata de Rodrigo Rey a un paso de ser transferido al fútbol griego, en el último encuentro frente a Newells el ex capitán de la escuadra mendocina tuvo sentado en el banco de suplentes a la espera de su futuro. El encargo de hacerse cargo de los tres palos fue un tal Roberto Ramírez el tercer arquero de la institución, tenía la chance de mostrarle a Lucas Bernardi y compañía la confianza depositada en él.

Ramírez justamente ya había debutado en el presente torneo fue allá por el 26 de agosto del 2016 ante Huracán por la primera fecha, en aquella oportunidad Rey se encontraba suspendido y Sebastián Moyano era el segundo portero pero había sufrido un accidente de tránsito días antes. En aquella noche del Malvinas Argentinas fue una de las principales figuras del compromiso mantuvo el arco en cero y cuando lo llamaron a intervenir no se lo mostró nervioso.

Ahora fue el principal encargado del triunfo del Expreso ante la Lepra “Rosarina” por la última fecha del Torneo de la Independencia, no es sencillo reemplazar al capitán del equipo. Y más con el adversario de turno tenía un gran poderío ofensivo y jerarquía en su ataque.

El encuentro comenzó con el dominio del dueño de casa y con las mejores ocasiones de gol, la primera chance clara la tuvo en los pies de Mauro Formica remató al arco pero estaba atento el “uno” del conjunto de Bernardi estuvo seguro para embolsar el balón. La segunda también la tuvo el mismo Formica disparó pero estaba atento el juvenil para seguir manteniendo el arco en cero, cuando se terminaba la primera etapa un centro preciso de José San Román a la cabeza de Matías Tissera lo encontró sólo pero una brillante atajada del oriundo de Rivadavia para impedir la ventaja parcial.

Y comenzó el segundo tiempo los mendocinos se pusieron en ventaja y era hora de cuidar el resultado, ahí apareció de nuevo “Robert” como se lo apoda para mantener calma y cuidar su portería en cero. De esa manera llegó el final del juego otra buena carta de presentación del golero de la reserva habitualmente y se lo mostró contento y con personalidad a la hora de jugar; el anterior compromiso frente al Globo de Parque Patricios también mantuvo el arco en cero, a todo esto la gran pregunta sería en caso de que Rey no juegue el encuentro frente a Gremio, ¿Se pondrá los guantes el canterano en su lugar si no llega otro guardameta? Las próximas horas serán decisivas a ver si arriba o no un arquero al elenco “Bodeguero”, hay negociaciones avanzadas por un viejo conocido se trata de Jorge Carranza hoy en Colón.