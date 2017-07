Ganó en las tribunas

Google Plus

Buen marco en el Malvinas. Foto:Club Godoy Cruz

El Tomba cayó derrotado por la mínima diferente ante el Tricolor dentro de la cancha, pero estuvieron once dentro del terreno de juego sino jugó con más. La tarde-noche del Malvinas Argentinas presentaba una buena concurrencia de público y más considerando que las condiciones climáticas no ayudaban mucho, el cielo se caía por la intensa lluvia.

Claro está, para un fanático no existe condiciones climáticas sea lluvia,neblina o sea cual sea la estación del año para alentar a su equipo, la nota del encuentro la dieron los hinchas del Expreso, era un juego histórico para la institución y para el fútbol mendocino en general, era la primera vez en disputar un conjunto de la provincia en instancias finales de la Copa Libertadores. La parcialidad del "Bodeguero" no paró en alentar en el transcurso de los noventas minutos, cuando salió la escuadra ex dirigida por Lucas Bernardi arrojaron globos y con un gran costillón le daban un marco colorido al estadio.

Y no paraban en dedicarle canción a su clásico rival, Independiente Rivadavia, el hit más escuchado en el Malvinas Argentinas de Mendoza fue: "Voy para el gambarte yo soy bodeguero, hoy te vengo a ver porque te quiero..."; entre esos y mucho más. En más de una ocasión los hinchas mendocinos le reprochaban algunos fallos de Víctor Carrillo de Perú, árbitro del cotejo ida por los Octavos de Final.

Y así llegó el fin de un día soñado para todo el hincha del Expreso, en el terreno de juego perdió; pero en las tribunas ganó por goleada ante el poco número de la torcida del Gremio llegaron aproximadamente cincuenta de Porto Alegre.