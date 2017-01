Entrenamiento y atención a la prensa

Google Plus

Foto: Con Estilo Rojo

Luego de trabajar cinco días en Villa Domínico, el plantel de Independiente se trasladó hacia Luján y dio paso a la segunda parte de la pretemporada.

Son 32 los jugadores con los que Ariel Holan cuenta para esta etapa de la preparación en el Country Club Las Praderas, entre los que se destacan los juveniles que fueron subidos desde la reserva y Christian Ortiz y Claudio Aquino, que regresaron de sus préstamos.

Por otro lado, los grandes ausentes son Cristian Rodríguez y Ezequiel Barco. El Cebolla rescindirá su vínculo con el elenco de Avellaneda en los próximos días, mientras que el juvenil se encuentra con la Selección Sub20 para disputar el Sudamericano en Ecuador.

Los jugadores de Independiente que se encuentran en Luján son:

Arqueros: Martín Campaña, Gonzalo Rehak, Damian Albil, Franco Vélez.

Defensores: Gustavo Toledo, Nicolás Figal, Victor Cuesta, Nicolás Tagliafico, Hernan Pellerano, Damian Martínez, Nestor Breitenbruch, Juan Di Lorenzo, Alan Franco.

Volantes: Diego Rodríguez Berrini, Julian Vitale, Juan Sánchez Miño, Jorge Ortiz, Fabricio Bustos, Christian Ortiz, Emiliano Rigoni, Domingo Blanco, Claudio Aquino, Leonel Álvarez.

Delanteros: Germán Denis, Martín Benítez, Diego Vera, Maximiliano Meza, Leandro Fernández, Lucas Albertengo, Nicolás Messiniti, Ezequiel Denis, Gastón Togni.

En la doble jornada de este miércoles, el entrenador dispuso, luego de la entrada en calor, diferentes movimientos con pelota y tal como es habitual, dividió a sus dirigidos en grupo. Por la mañana, la separación estuvo determinada por defensores y volantes, dejando a los delanteros de lado desarrollando ejercicios distintos, mientras que por la tarde, los atacantes se sumaron al resto de sus compañeros.

El único que no pudo trabajar con normalidad, además de Leandro Fernández que sigue rehabilitando su rodilla, fue Nicolás Figal. El defensor central tiene una sobrecarga en el gemelo, pero los médicos esperan que próximamente pueda regresar a entrenar sin problemas.

Una vez finalizada la primera práctica del día, tres jugadores fueron designados para tomar contacto con la prensa presente en el lugar.

Lucas Albertengo

El delantero fue el primero en tomar la palabra y habló de los clubes que lo sondearon a pesar de su poca cantidad de minutos sumados en el último año. "Agradezco a los clubes que se interesan en mi, pero soy jugador de Independiente y mi prioridad es Independiente", manifestó.

Luego de marcar las similitudes entre las características de Gabriel Milito y Ariel Holan, el ex Atlético de Rafaela se refirió a la importancia de esta preparación para él y sus sensaciones. "Esta pretemporada es muy importante para mi. Me estoy sintiendo bien y a la par de todos", cerró.

Emiliano Rigoni

El ex jugador de Belgrano también habló con los periodistas y declaró: "Estamos muy cómodos con el cuerpo técnico. Trabajamos para que al club le vaya bien". Y comentó a continuación: "Hablé con Holan y le manifesté que me siento más cómodo por afuera".

Por otra parte, el cordobés se refirió a la salida del Mariscal y lo que significó no solo para el grupo, sino para él en particular: "No esperábamos que se vaya Milito. A nivel futbolístico nos dejó mucho. Con él arranqué bien, la eliminación de la Copa nos golpeó duro. En lo personal, fui de mayor a menor".

Maximiliano Meza

El último en hablar fue el ex Gimnasia y Esgrima La Plata, que fue consultado por su adaptación, ya que hace poco tiempo que está en el club. "De a poco me fui adaptando. Ahora tenemos técnico nuevo y hay que trabajar con lo que pide", soltó.

Meza tiene la capacidad de desempeñarse en diferentes posiciones dentro de la cancha. En relación a esto, en el final, expuso: "A medida que pasan los entrenamientos el técnico se va dando cuenta donde uno se siente mas cómodo".