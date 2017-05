Holan: "El equipo viene dando demostraciones de carácter"

Google Plus

Independiente volvió a festejar en su cancha y lo hizo, nada más y nada menos, que en clásico. El Rojo venció a Racing por 2-0 con goles de Emiliano Rigoni y Maximiliano Meza y se hizo dueño del Clásico de Avellaneda.

Luego de consumada la victoria, Ariel Holan expresó sus sensaciones en conferencia de prensa. "El equipo viene dando demostraciones de carácter. Hoy nos enfrentamos al clásico rival y dimos un gran paso. A medida que van transcurriendo los partidos nos vamos consolidando", resaltó para comenzar. Y sumó a continuación: "La satisfacción mas grande que tengo, mas allá del resultado, es la pasión que pone el equipo, la convicción de defender la camiseta. Esas cuestiones son reconfortantes y me enorgullece estar a cargo de este tipo de futbolistas".

El Diablo atraviesa un buen momento y si bien está lejos de la punta, le está demostrando a los equipos de arriba que no deben descuidarse. "Nosotros siempre fuimos optimistas de que íbamos a tener un equipo competitivo. Después veremos en el desarrollo de los partidos que es lo que vamos haciendo. Hay que ir cumpliendo con los compromisos, pensando en el crecimiento individual y colectivo", señaló, siendo cauto, el entrenador.

El técnico hizo público su fanatismo por Independiente desde un primer momento y así lo comprobaron sus lágrimas tras el segundo gol del cotejo. "La emoción que uno siente cuando se dan estas cosas es un privilegio", soltó Holan, y añadió sobre su abrazo con Ricardo Bochini: "Cuando veo al Bocha, veo la cantidad de noches y tardes que de chico pase acá viendo un partido, por eso mi emoción".

Asimismo, reconoció: "Sé que la emoción no puede invadir la razón. A mí me contrataron para ser DT, no hincha".

Por último, más allá de la euforia, el DT pudo analizar el juego y reconocer aquellos puntos en los que no fueron tan eficientes como esperaban: "A veces nos pasa que perdemos la calma y nos desesperamos por hacer el segundo gol antes que el primero. Hay mucho entusiasmo. En algunas jugadas corremos más de lo que se amerita y por ese motivo hay errores", cerró.