Gallardo: "Vamos a seguir trabajando este sistema"

El Muñeco Gallardo prueba variantes en la pretemporada. Foto: Fotobaires.

Ayer River hizo su debut formal en el año 2017, al disputar los cuartos de final de la Florida Cup Playoff. En esa instancia se midió ante Millonarios de Colombia, a quiién derrotó por 1-0, en un partido que se desvirtuó por que ambos equipos modificaron demasiado a sus jugadores de un tiempo a otro. En conferencia de prensa el director técnico de la Banda, Marcelo Gallardo, expresó sus conclusiones sobre el nuevo esquema de 3-5-2 que uso en el amistoso de ayer: "Hubo buenas intenciones en cuanto al cambio de sistema táctico y trataremos de seguir desarrollando la idea", aseguró.

Después se refirió al rendimiento de sus dirigídos: "En cuanto al juego no considero que haya sido bueno, pero con el correr de la pretemporada confío que vamos a ir soltándonos de a poco y habrá más precisión. Pero es algo normal al ser el primer partido, luego de haber trabajado duro en la semana", manifestó.

Luego, el Muñeco aclaró que cambió a casi todo el equipo titular en el segundo tiempo para darle descanso a los jugadores principales, los cuáles considera que no están en condiciones de jugar noventa minutos en plena pre-temporada, y para que los suplentes tomen ritmo futbolístico.

"Nuestra idea principal es tomar estos partidos como preparación. En cuanto a la idea de juego debemos seguir trabajando, en un cambio de sistema que estamos evaluando, más allá de los partidos que tengamos por delante en esta pretemporada. La idea es seguir laburando, y el jueves trataremos de gestionar los minutos", dijo en referencia al próximo cotejo que tendrá que disputar River por la Florida Cup cuando juegue ante San Pablo de Brasil, por la semifinal del certamen.

También argumentó que colocó tanto a Jorge Moreira como al juvenil, Luís Olivera, como carrileros para que estos le den más dinamismo y profundidad al juego del Millonario, tanto por el centro como por los costados y en cuanto a Olivera opinó: "Luís está en pleno crecimiento y está sumando experiencia en los partidos que jugó, a tal punto que le va a pelear un lugar a Milton Casco. Esto también es bueno para Milton, por que sabe que suando se recupere de la lesión no va a poder descuidarse ya que va a tener una buena competencia".

Por último hizo hincapié en la situación del volante de Rosario Central, Walter Montoya, a quién los dirigentes del Canalla no desean transferirlo al fútbol argentino: "Yo tengo la cabeza puesta en trabajar con el plantel que tenemos actualmente, con futbolistas que tienen la mente puesta en el club. Después veremos si se concreta la llegada de un futbolista que nos puede jerarquizar el equipo, pero yo sigo firme en mi postura de potenciar lo que tenemos. El plan B o C no está en mi mente, por que necesitamos alternativas concretas y considero que no hay muchas opciones para reforzar el plantel", cerró.