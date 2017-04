La urgencia del desastre

El seleccionado, luego del gol. Fuente: Ole.

"10 puntos" dijo el entrenador Argentino Edgardo Bauza al terminar el encuentro en el Estadio Monumental anoche cuando la suerte nos sonrió, y pudimos salir vencedores en un choque clave frente al seleccionado chileno. Lo único positivo fue el penal en el minuto 16 y el arco en cero, absolutamente bombardeado. Lo de ayer es moneda corriente, un equipo que no tiene mitad de campo. Es revolear y que la agarre Messi. Depender del golpe por golpe de una manera caníbal. De esta forma ganas una vez, bendita vez fue cuando más nos hacía falta. Pero hay que mejorar, se vio como jugadores quedan a merced de sus posiciones. El ingreso de Banega por Agüero fue el más notorio, por la poca participación de un Sergio que no estuvo cómodo en ningún momento, aunque no fue más, porque el partido ya no era para tener el balón, porque los chilenos jugaron con 5 puntas en el final.

Lo de Roncaglia es un atentado hacia los marcadores laterales, constantemente perdió sus espaldas. Musacchio entró fuerte, demostró estar a la altura de la posición de marcador central. Pero no más. El esquema está partido. A Biglia y Mascherano se le hace ENORME la mitad de la cancha, y sufren muchísimo los retrocesos.

Haciendo una línea del tiempo, extrañamente Bauza no está siendo equilibrado con sus formaciones. Pasó de un 4-4-2 (con Alario de 8) a un 4-2-3-1 con lo que vimos ayer, incluso con tres "9" como vimos con Paraguay, apelando a la heroica, que no llegó por un penal errado. Increíblemente este plantel no pierde abultadamente ante funcionamientos tan erráticos.

La urgencia de conseguir resultados marca el rumbo de un posible 5-4-1 que mostremos en La Paz, con la mitad del equipo diferente a este. Puede ser el empujón final para empezar a probar, empezar a ver cómo arreglar un funcionamiento que está roto, pero finca igual por las individualidades que posee. Ya no es una lucha de ideas de juego, porque este seleccionado NO LAS POSEE. Simplemente se celebra el conseguir 3 puntos de una manera totalmente increíble. Ojalá haya más increíbles, pero más juego. Mientras más rápido safemos, va a ser mejor.

Y ojalá sea mejor, porque hay fe. Y esperemos que todo vaya a favor. ¡Vamos Sagrada!