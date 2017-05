Sampaoli dio su primera lista con varias sorpresas

Google Plus

El flamante director técnico de la Selección Argentina de futbol, Jorge Sampaoli dio su primer lista de jugadores convocados para los partidos amistosos ante Brasil y Singapur. Entre los convocados, algunas de las sorpresas son las presencias de Gerónimo Rulli, Joaquín Correa, Mauro Icardi y Guido Rodríguez.

Con el cambio de DT, parece que también vendrá un recambio de jugadores, pasando la escoba en todas las lineas del equipo. Luego de las últimas presentaciones del equipo, donde no logró dar pie con bola, muchos jugadores tuvieron malos rendimientos, y sus actuaciones no convencieron a Sampaoli.



A esta lista, se le sumarían los jugadores del ámbito local, que aún no se confirmó ya que se debería suspender la fecha del torneo de Primera División. Serían citados Pinola, Maidana, Tagliafico, Nacho Fernández, Acuña y Alario.

En el arco, la única variante es la inclusión de Geronimo Rulli, actualmente en Real Sociedad de España, en lugar de Mariano Andújar. Rulli es titular en aquel equipo, y estuvo en las cercanías del nuevo técnico. Sergio Romero continúa en la lista, pero deberá pelear su puesto, ya que a el DT no le gusta que ataje poco en su club.

En la defensa, solo fueron citados cuatro jugadores. Emanuel Mammana es una de las caras nuevas en este sector, tras sumar minutos en el Lyon de Francia. Mascherano, Otamendi y Mercado completan el sector. Cabe destacar que Marcos Rojo se encuentra recuperándose de una lesión ligamentaria.

En el mediocampo, no aparecen los nombres de Guido Pizarro ni Enzo Perez, últimos llamados por Bauza. Por lo contrario, sí aparecen Leandro Paredes, Eduardo Salvio, y Guido Rodríguez, este último actualmente en el fútbol mexicano. Otro de los nuevos citados es Manuel Lanzini, que tras una gran temporada en el West Ham, vestirá la albiceleste. Banega, y Lucas Biglia también también están en la lista.

Por el lado de los delanteros, es donde más jugadores aparecen, siendo siete en total. Como centrodelanteros, figuran en la planilla Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala y el tan pedido Mauro Icardi, a lo que se le suma Alejandro 'Papu' Gomez, de buena temporada en el Atalanta italiano. Obviamente, Lionel Messi está entre los citados en ataque, junto a Joaquín Correa (dirigido por Sampaoli en Sevilla) y Angel Di María. El 'Oso' Pratto, Angel Correa y Sergio Agüero son los grandes ausentes.

Arqueros:



Sergio Romero (Manchester United)

Geronimo Rulli (Real Sociedad)

Nahuel Guzmán (Tigres)



Defensores:



Javier Mascherano (Barcelona)

Nicolás Otamendi (Manchester City)

Emanuel Mammana (Lyon de Francia)

Gabriel Mercado (Sevilla)



Volantes:



Leandro Paredes (Milan)

Lucas Biglia (Lazio)

Manuel Lanzini (West Ham)

Guido Rodríguez (Xolos de Tijuana)

Eduardo Salvio (Benfica)

Éver Banega (Inter)



Delanteros:



Gonzalo Higuaín (Juventus)

Paulo Dybala (Juventus)

Lionel Messi (Barcelona)

Angel Di María (Paris Saint Germain)

Joaquín Correa (Sevilla)

Mauro Icardi (Inter)

Alejandro Gómez (Atalanta)