Jorge Sampaoli: "Nos estimula mucho ganarle a Brasil"

Sampaoli debutó como entrenador de la Albiceleste con una victoria | Foto: La Nación

La Era Sampaoli comenzó con el pie derecho. La primera victoria de la Albiceleste fue en tierras australianas ante Brasil. Con el gol de Gabriel Mercado, Argentina consiguió el primer triunfo con Jorge Sampaoli al mando de esta selección.

Luego del cotejo que se dio ante la Verdeamarela, Sampaoli habló ante la prensa y analizó: "El encuentro tuvo un primer tiempo donde nosotros tuvimos buenas situaciones. En el segundo tiempo ya nos costó un poco, tuvimos que modificar el sistema y nombres. El rival también presionó arriba y no nos dejó salir, y nos podrían haber empatado".

Continuando con su análisis, agregó: “Creo que Brasil tuvo dos situaciones claras de gol y tuvo algunas transiciones rápidas que nos complicaron. El control del partido en el segundo tiempo sí lo tuvo Brasil, pero tampoco es que sufrimos tanto defensivamente”.

“Se intentó volcar una idea en el campo de juego en un partido que era complicado, no había tiempo de cambiar una historia"

Además, el ex dt de Sevilla se refirió al triunfo ante una potencia como es Brasil: "Nos estimula mucho ganarle a Brasil porque es un clásico de siempre. Valoro el entusiasmo y la actitud de los futbolistas. Defendieron la camiseta argentina con mucha grandeza, ganarle a Brasil siempre es importante".

"Cuando uno transmite una idea, el receptor es muy valioso. Lo que más rescato del partido son las intenciones. Obviamente, falta un montón de consolidación pero estamos empezando una etapa”, opinó el nuevo entrenador de la Albiceleste.

Por último, Sampaoli habló sobre Mauro Icardi, quien no sumó minutos ante el equipo de Tite: "Nosotros tenemos que evitar que él tenga una recaída de su lesión. Si hubiera sido por él, habría jugado hoy. Pero hay un riesgo que no vamos a tomar porque no queremos exponerlo a eso".