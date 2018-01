La mala suerte de Tigre y de Walter

Foto: @CatigreOficial

Walter Montillo, mediocampista de 33 años, hace exactamente 10 días se convertía en un nuevo refuerzo para el matador, al mando del "Lobo" Ledesma.

Para La Ardilla, estar en Tigre volvía a tener un desafío, ya que en junio del 2017 le había informado en una conferencia de prensa a la gente del Botafogo, que no podría seguir jugando por varias lesiones que lo habían dejado de lado de las canchas. Tuvo seis meses para poder pensar su vuelta a la cancha, la pensó y puso la fe en que los problemas que lo llevaron a las lesiones ya habían quedado atrás, pero sin embargo, esta vez falló.

El día sábado Tigre enfrentó a Morón, como un amistoso de temporada en donde empataron 1-1, en el Estadio Don Jose Dellagiovanna y donde el enganche tuvo una lesión en su rodilla derecha, que podría ser de gravedad.

Frente a esto y tras los resultados de los estudios a realizar, el club y el jugador definirán los pasos a seguir. Luego de dos días de la lesión, Walter Montillo expresó a través de un comunicado, vía su cuenta de Instagram:

"Es por lo que me toca pasar, y realmente es un momento muy difícil, de mucha tristeza y bronca por todo lo batallado hasta hoy. Y que voy a hacer?? Entregarme?? La verdad que no, no está en mi adn. Da bronca porque me prepare cada dia y minuto para volver de la manera que lo estaba haciendo, sintiéndome cada día mejor y con mucha ilusión de ayudar a mis compañeros como siempre lo hago. Pero lamentablemente para todos los que estábamos involucrados en esto en una jugada aislada y normal de un deporte de contacto como es el fútbol me tocó de nuevo a mi. Y si!!! Me pregunto porque a mi??? Y debe ser que esos momentos no están echaos para débiles, por eso la voy a seguir luchando y soñando con que esta historia va a terminar diferente.

Les agradezco a todos los que me apoyan y a los que están siempre. Al que no está de mi lado no hay problemas porque todo lo hago por mi familia y en este caso por el compromiso que tomé con mis compañeros, cuerpo técnico y dirigentes de @catigreoficial.

Mi camino siempre va a ser el de lucharla hasta el final, va a ser difícil pero lo voy a intentar.

El tiempo dirá si la decisión fue la correcta.

Vamos que vamos!!!"

Veremos que pasa.... ¡Fuerza Ardilla!