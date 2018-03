Osaka intratable ante Sharapova

Cuando María Sharapova regresó al WTA Tour el año pasado tras una suspensión de 15 meses, la cinco veces campeona de torneos de Grand Slam sabía que no iba a ser fácil. Ella había tenido regresos exitosos antes, por supuesto, de la lesión en el hombro de 2008, la lesión de cadera de 2013. Pero ahora tenía 30 años, y el juego de las jóvenes es cada vez más rápido y más poderoso y el ritmo que tienen las jugadoras actuales le juega en su contra.

La japonesa entró a la cancha sin ningún tipo de intimidación sabiendo perfectamente lo que iba a hacer, y tras cerrar contundentemente su primer juego, quebró rápidamente el saque de la jugadora rusa, para obtener una temprana ventaja de 2-0. Pero Sharapova logró devolverle el quiebre en el séptimo juego, y el partido quedó pronto nivelado en cuatro. Sin embargo, sirviendo para permanecer en el set en el décimo juego, con doble punto de quiebre para Osaka, Sharapova lanzó una derecha en la red y así se terminó el primer set para quien estuvo más agresiva, forzó a la rusa a jugar siempre con presión y en los momentos donde Sharapova se metía dentro de la cancha, Osaka se defendía extremadamente bien.

En el segundo set, ambas entraron nerviosas, sostenían su servicio, aunque ya se sentía la presión de Osaka sobre el segundo saque de la rusa y fue así que se mantuvo fuerte y tras una doble falta inoportuna de Sharapova, establecería en el momento más importante del partido, que la jugadora nacida en Japón tenga su oportunidad de quiebre, cerrándola tras forzar a su rival a tirar un revés a la red.

Tras el partido la jugadora rusa "Ella es una estrella en ascenso", dijo Sharapova. "Ella ha estado jugando muy bien. Ella es rápida, agresiva, golpea a fondo, gran servicio”. "Por supuesto, que me hubiera gustado jugar bien aquí, no solo porque he ganado este evento un par de veces, sino porque esa es la mentalidad que tengo como ex campeona", agregó.

Además de Sharapova cayo Bouchard

Muchos esperaban que Genie Bouchard fuese la rival de Muguruza en segunda ronda del torneo de Indian Wells pero la canadiense apenas tuvo opciones de ganar su partido ante Sachia Vickery. La estadounidense derrotó a Genie por un marcador de 6-3 y 6-4 y será la rival de la hispanovenezolana. Bouchard, que participó en el torneo gracias a una wildcard, ofreció un nivel bastante pobre, como viene siendo costumbre. En rueda de prensa justificó su mal juego por un par de muelas del juicio que tuvo que quitarse hace unos días y que, según ella, le impidió prepararse de la mejor forma para el torneo.

Además en otros partidos de la primera ronda:

Amanda Anisimova a Pauline Parmentier 6-2 y 6-2; Yulia Putintseva a Alison Van Uytvanck 6-0, 2-6 y 6-2; Caroline Dolehide a Shelby Rogers 3-6, 7-6, y 6-3; Qiang Wang a Timea Bacsinszky 6-0, 4-6 y 6-2; Belinda Bencic a Timea Babos 1-6, 6-1 y 7-6 en un tremendo partido, donde Bencic salvo un match point; Irina-Camelia Begu a Aleksandra Krunic 3-6, 6-4 y 6-1; Samantha Stosur a Lauren Davis 3-6, 6-3 y 6-3; Maria Sakkari a Donna Vekic 6-4 y 6-2; Kristyna Pliskova a Ying-Ying Duan 6-4 y 7-6; Petra Martic a Tatjana Maria 6-3 y 6-1; Marketa Vondrousova y Madison Brengle 6-2 y 6-2; Kaia Kanepi a Kurumi Nara 1-6, 6-4 y 6-4; Aryna Sabalenka a Varvara Lepchenko 7-5 y 6-1