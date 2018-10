El ATP Master 1000 de Monte Carlo 2018 está por empezar

La cuenta regresiva para el segundo Grand Slam del año es cada vez más corta. Solo 42 días nos separan de un nuevo Roland Garros y los tenistas se preparan en los torneos previos en la superficie de arcilla. Con el ATP 500 de Río finalizado con un Diego Schwartzman como campeón, el Master 1000 de Monte Carlo reaparece como el primero de los tres torneos que otorgan dichos puntos en está superficie.

Aún disputandose los torneos 250 de Houston y Marruecos, este sábado 14 de abril, El Principado de Mónaco abre sus puertas para dar inicio a la qually de La Joya del Mediterraneo. Jugadores como el ex Top 20 Andreas Seppi, el argentino Federico Delbonis y el español Guillermo Garcia Lopez, entre otros, buscaran un lugar en el cuadro principal del Rolex Monte Carlo Master. Un cuadro formado por figuras como Rafael Nadal, defensor del título, Marin Cilic, Alexander Zverev, el local Lucas Pouille, quien alcanzó las semifinales en la última edición, entre otros. Además, los siguientes tenistas recibieron Wild Card: Thanasi Kokkinakis, Gilles Simon, Felix Auger-Aliassime y Lucas Catarina.

La noticia más destacada es la auscencia de Roger Federer, quien decidió no estar presente en la gira de polvo de ladrillo para preparar la temporada de cesped y así intentar alcanza nuevamente el trofeo de Wimbledon. También se confirmo la baja de Juan Martín del Potro, quien a diferencia del suizo, sí dirá presente en Madrid y Roma. Tampoco estará el ex número uno del mundo Andy Murray, quien fue operado de su cadera en enero y no descartaba llegar a la gira de arcilla, pero finalmente decidió optimizar su recuperación. Por otro lado, Monte Carlo será testigo de la vuelta del máximo ganador de torneos ATP Master 1000. Novak Djokovic retoma su actividad luego de estar tres semanas fuera de las canchas. Su última participación fue en el Master de Miami donde fue abatido por Benot Paire en segunda ronda. El serbio había sufrido una lesión en su codo derecho.

Es así que la gira de tierra batida presentá su primer torneo grande. La qually comenzará el sábado desde las 11:00, horario local, con la participación de Marco Cecchinato frente a Mikhail Kukushkin.