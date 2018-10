Tsitipas, la vida fuera del deporte

Stefanos Tsitsipas es un tenista griego, que ha puesto al mundo del tenis a mencionarlo en toda conversación o análisis periodítico, gracias a sus grandes participaciones en las últimas semanas. Pero en una entrevista para The Times dejó al deporte de lado y contó sus intereses, aspiraciones y pensamientos sobre la vida en profundidad.

"Somos los creadores del futuro de nuestros hijos; lo que hagamos hoy va a afectar el mañana, ya sea que esté comenzando una empresa o poniendo autos en el espacio". Sorpresivo porque tiene tan solo 20 años, pero habla de su madurez al tener bastante claro lo que en algún momento será criar a un hijo.

Un rasgo que abarca toda los aspectos de su vida es la valentía, tal como lo demostró en los encuentros sobre el campo de juego con Novak Djokovic y Rafael Nadal, y el destino se lo enseñó fuera del tenis hace tres años cuando casi se ahogó.

Tsitsipas contó: "Mi amigo y yo estábamos en un sauna y fuimos al mar a refrescarnos. Saltamos, no nos dimos cuenta de lo peligroso que estaba la marea ese día. El agua se hizo más y más profunda, sin darnos cuenta estábamos en la incredulidad tratando de descubrir qué sucedió. Nos estábamos ahogando porque las olas eran muy grandes. Las condiciones eran tan salvajes y era imposible luchar. No podíamos respirar, me sentía mal por estar dentro del agua y estaba aterrorizado. No sabía cómo iba a terminar todo esto. Estábamos tratando de nadar hacia la playa, pero parecía inútil. Mi padre nos vio desde lejos y se metió de un salto, comenzó a nadar hacia nosotros y nos empujó hacia la playa. De alguna manera logramos sobrevivir al final después de realmente luchar. Estaba a solo unas respiraciones de morir".

Luego, siguió: "Me desperté y lo que viví me hizo darme cuenta de cuán menos importantes son otras cosas en tu propia vida. Me hizo darme cuenta de lo afortunado que era porque todavía vivía y no estaba en otro lado. No tenía miedo de nada después de eso. Aún así, hasta el día de hoy, no tengo miedo de nada. Creo que esta experiencia me ayudó a ser más sabio y más fuerte, física y mentalmente".

Esto es lo que trata de transmitirle a sus seguidores con videos en Youtube y redes sociales con mensajes inspiradores. Él realiza posts en Twitter constantemente, pero no sólo sobre las fotos que le sacaron durante un partido sino que también tuitea frases o pensamientos que nacen de él, logrando así la inspiración de sus seguidores con comentarios de ese tipo y dejando el "sos un crack del tenis" a un costado, al menos por un rato.

Uno de los últimos posts, el 20 de agosto dice: "Es increíble cuantos sonidos se pueden oír mientras caminas en la ciudad de Nueva York ¡solo cierra los ojos y absorbe!". Es solo un comentario más en Twitter, pero muestra que a pesar que estaba a punto de disputar un Grand Slam, se tomó el tiempo para mirar, sentir y escuchar lo que tenía a su alrededor, ya que estar en unas de las ciudades más importantes del mundo no es lujo que todos nos podemos dar, él sí y cuando quiera, pero sin embargo, siempre aprovecha cada momento al 100%.