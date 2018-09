Del Potro sigue a paso firme

Los mejores años de Fernando Verdasco ya han quedado atrás, pero aun así el zurdo oriundo de Madrid sigue siendo una amenaza para cualquiera.

La principal arma de ambos tenistas es su drive, por lo que ambos buscaron evitar que su rival impactase bien apoyado con ese golpe. Por momentos los dos jugaban en “espejo”, es decir, revés paralelo contra revés paralelo.

A Del Potro (3°) se lo vio muy sólido con el revés a dos manos, utilizó muy poco el slice, solamente cuando fue realmente necesario.

En el final del primer set el tandilense comenzó a “martillar” con su derecha, lo cual le achicó la cancha al español ya que debió evitar esa zona a toda costa. El encuentro se mantuvo parejo todo el tiempo, unas pocas intermitencias de Verdasco le permitieron a Juan Martín llevarse la primera manga.

Hay que decir que en todos los sets Del Potro logró adelantarse, quebrando el servicio del español, pero el ex Top Ten siempre encontró una forma de volver a acercarse.

En el segundo set, durante un break point a favor de Del Potro, un hombre del público cantó una pelota del español como mala, lo cual distrajo al argentino y lo llevó a perder el punto, el único punto de quiebre que no pudo concretar (4/5).

El tie break del segundo parcial fue muy festejado por el tandilense, ya que Verdasco le propuso un duelo muy interesante, el español sabía que si no se quedaba con ese set sus chances de seguir en el US Open serían casi nulas.

En el último set Del Potro tomó distancia en el marcador muy rápidamente, no permitió que su rival le generase ninguna oportunidad de quiebre y se llevó el partido,festejando de manera eufórica.

En los octavos de final lo espera Borna Coric, rival al que nunca ha enfrentado y que viene de dejar en el camino al ruso Daniil Medvedev por 6-3/ 7-5/ 6-2.

