UFC Chile: ¿un evento de montaña rusa?

UFC es la competencia de Artes Marciales Mixtas más importante del mundo. Es también la marca mundial de deportes premium y el proveedor de Pay-Per-View más grande. En la conmemoración de su 25º aniversario este 2018 llega por vez primera a Chile este sábado 19 de mayo al Movistar Arena, con un set de peleas de lujo, una cartelera llena de estrellas y atletas locales.

Chile se convertirá en el único país de América Latina, además de Brasil, en recibir una parada del circuito de la UFC.



El octágono es una estructura de la UFC que se ha convertido en el emblema de la organización cuando se habla de las Artes Marciales Mixtas (MMA). El guionista y director de Hollywood John Millius, el cinturón negro de Jiu-Jitsu Rorion Gracie y el ex promotor Art Davie fueron los encargados de diseñar lo que vemos en cada pelea de este evento.

La jaula es una estructura con forma de anillo que tiene una superficie de 69 metros cuadrados, con 9,7 de diámetro. Sus extremos están construidos con acero y relleno con espuma para protección de los atletas, la que se encuentra en cada uno de sus rincones y también parte superior de la reja para evitar lesiones durante la pelea.

En cuento al evento

Para esta ocasión Fox Sports emitirá los combates iniciales del UFC en Chile, es decir todos los encuentros y no solo las luchas preliminares y la cartelera estelar. El productor para las transmisiones de UFC por Fox Sports para Latinoamérica, Lucas Gonzales Balmaceda, confirmó que los encuentros del servicio UFC Fight Pass serán emitidos por Fox Sports 1.

En Argentina la transmisión dará inicio a las 19 horas. A partir de las 23 horas se darán las peleas estelares.



Cartelera inicial

Enrique Barzola vs. Brandon Davis (peso pluma)

Henry Briones vs. Frankie Saenz (peso gallo)

Claudio Puelles vs. Felipe Silva (peso ligero)

Cartelera preliminar

Zak Cummings vs. Michel Prazeres

Brandon Moreno vs. Alexandre Pantoja (peso mosca)

Poliana Botelho vs. Syuri Kondo (peso paja)

Gabriel Benítez vs. Humberto Bandenay (peso pluma)

Cartelera estelar

Demian Maia vs. Kamaru Usman (peso welter)

Alexa Grasso vs. Tatiana Suarez (peso paja)

Jared Cannonier vs. Dominick Reyes (peso semicompleto)

Veronica Macedo vs. Andrea Lee (peso mosca)

Diego Rivas vs. Guido Cannetti (peso gallo) -Chile vs. Argentina-

Vicente Luque vs. Chad Laprise (peso welter)