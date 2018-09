UFC 228: El combate entre Montaño y Shevchenko fue cancelado

La cartelera de UFC 228 que se llevará a cabo está noche en el American Airlines Center en la ciudad de Dallas, Estado de Texas, sufrió un sacudón en las últimas horas con la cancelación de la pelea co-estelar de la cartelera, que iban a disputar Nicco Montaño y Valentina Shevchenko, debido a problemas de salud no especificados relacionados al corte de peso de la primera.

''Como medida de precaución, la peso mosca Nicco Montaño fue llevada a un centro asistencial por problemas de salud el viernes por la mañana'', explicaba el comunicado que publicó UFC tras saberse la noticia.

Foto: UFC en español

Montaño, que era campeona de peso mosca en la entidad, fue despojada de su título, según aclaró Dana White durante la ceremonia de pesaje, mientras que Shevchenko seguramente pelee por el mismo título antes de fin de año. Se espera que en las próximas horas se anuncie su rival.

Entre las posibles rivales que podrían enfrentar a Shevchenko se encuentran Paige VanZant, Pearl Gonzalez, Liz Carmouche (vencedora de Valentina fuera de UFC), Jessica Eye, Joanne Calderwood y Joanna Jedrzejczyk.

Con la baja de la pelea entre Montaño y Shevchenko, la organización subió a la cartelera principal el combate entre Jimmie Rivera vs. John Dodson, pactada en categoría gallo. La pelea estelar entre Tyron Woodley (campeón) vs. Darren Till por el Título UFC del peso welter, no sufrió modificaciones.

Foto: UFC Oficial

Así quedó confeccionada la cartelera principal

Peso welter: Tyron Woodley vs. Darren Till, por el Título UFC en poder de Woodley.

Peso paja: Jessica Andrade vs. Karolina Kowalkiewicz

Peso pluma: Zabit Magomedsharipov vs. Brandon Davis

Peso gallo: Jimmie Rivera vs. John Dodson

Peso welter: Abdul Razak Alhassan vs. Niko Price